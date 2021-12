La Palma: Mehr als 370 Erdstöße in 24 Stunden

Lava bedroht Kirche

Ein neuerlicher Lavastrom droht derweil eine Kirche zu verschlingen. Die Lava floß zwar langsamer als direkt nach dem Ausbruch am Wochenende, näherte sich am Mittwoch aber dennoch bis auf einen Kilometer der Kirche in Los Llanos de Aridane. Ein Friedhof in der Nähe der Kirche wurde bereits vollkommen von Lava bedeckt. Es ist das zweite Mal, dass die Überreste von 3.000 Menschen unter einer Lavaschicht begraben wurden.

"Die Lava fließt größtenteils über frühere Ströme, die sich verfestigt haben", sagte die Bürgermeisterin von Los Llanos de Aridane, Noelia García. "Aber wir wagen keine Vorhersage (über den Verlauf)."