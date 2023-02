Kyrill lobt Putin als "wirklich christlichen Menschen"

Kreml-Chef Wladimir Putin ist nach den Worten des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. ein wirklich christlicher Mensch: "Er ist orthodox, nicht um sich beliebt zu machen, nicht um gewählt zu werden, sondern ein echter Orthodoxer, der die heiligen christlichen Sakramente empfängt und ein kirchliches Leben lebt", sagte Kyrill bei einem Empfang zum 14. Jahrestag seiner Inthronisation als Kirchenoberhaupt. "Nicht immer waren die Zaren so orthodox wie jetzt unser Präsident", erklärte der 76-Jährige am Donnerstag.

Kyrill: Russland steht keine leichte Zeit bevor

Er sage das, weil Russland keine leichte Zeit bevorstehe, so der Patriarch. Der wichtigste Kampf sei der für "unsere Unabhängigkeit, die wirklich vollständige Unabhängigkeit vom Einfluss der Weltzentren der politischen Macht, unter denen sich ein großer Teil der Welt befindet". Russland dagegen bleibe eine "Insel der Freiheit", so Kyrill I. "Und unsere Kirche genießt diese Freiheit und bestimmt selbst ihren Kurs." Kyrill dankte Putin "von ganzem Herzen" für die guten Beziehungen zwischen Kirche und Staat.

"Einzigartige Form der Beziehung zwischen Staat und Kirche"

Der Staat mische sich nicht in Kirchenangelegenheiten ein, sondern leiste nur Hilfe, unterstrich Kyrill. Das habe es noch nie in der Geschichte gegeben - weder unter den Zaren, noch unter sowjetischer Herrschaft, so der Patriarch. "Bei uns hat sich eine wirklich einzigartige Form der Beziehungen zwischen Kirche und Staat herausgebildet." Kirche und Staat seien sich in den "wichtigsten, schicksalhaften Fragen im Zusammenhang mit dem Leben unseres Landes und unserer Gesellschaft" vollkommen einig.

Kyrill ist wichtiger Verbündeter Putins

Das Moskauer Kirchenoberhaupt gilt schon lange als wichtiger Verbündeter Putins. Kyrills Unterstützung für den russischen Einmarsch in die Ukraine sorgte wiederholt international für Empörung. Großbritannien, Litauen und Kanada belegten ihn mit Sanktionen. EU-weite Strafmaßnahmen gegen den Patriarchen scheiterten am Veto Ungarns. Beim Weltkonzil des Russischen Volks im Oktober beschwor Kyrill das "Ende der Welt" herauf, falls sich westliche Werte durchsetzten.