Kyoto: Brandanschlag aus Rache?

Der mutmaßliche Brandstifter in Japan, der einen Anschlag auf ein Animationsfilmstudio mit 33 Todesopfern verübte, hat sich Medienberichten zufolge durch die Produktionsfirma betrogen gefühlt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtete, sagte der Festgenommene der Polizei, das Studio habe seine Idee für ein Werk gestohlen. Der Täter hatte am Vortag das Studiogebäude betreten und eine brennbare Flüssigkeit vergossen. Daraufhin zündete er das Gebäude an und rief dabei: "Sterbt!"

Mutmaßlicher Täter gesteht kurz darauf

36 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Zehn von ihnen befanden sich am Abend in kritischem Zustand. Auch der 41-jährige mutmaßliche Täter erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf gestand er den Berichten zufolge die Tat.

Er wirft dem Studio demnach vor, seine Idee für einen Anime gestohlen und umgesetzt zu haben. Selbst tätig war er für Kyoto Animation nie, hatte zuvor der Studioleiter mitgeteilt.

"Wir haben aber seit einiger Zeit anonyme Morddrohungen erhalten. Die E-Mails wurden an unser Büro und die Marketingabteilung geschickt." Der Studioleiter der Firma Kyoto Animation