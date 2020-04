Kurzes Nickerchen: Mann sperrt sich selbst in Kofferraum ein

Ein 18-jähriger Autofahrer hat in der vergangenen Nacht auf seinem Weg von Würzburg nach Rostock in Erfurt eine Pause eingelegt und wollte sich schlafen legen. Da wegen der Corona-Krise in Thüringen derzeit keine Hotels für Touristen öffnen dürfen, fand der übermüdete Mann keine Unterkunft. Also legte er sich kurzerhand in den Kofferraum seines Sportwagens. Dabei ist offenbar die Kofferraumklappe zugefallen und ließ sich von innen nicht mehr öffnen.

"Vielleicht schlief er auch ein bisschen"

Erst nach vier Stunden hörte eine Fußgängerin die Hilferufe und alarmierte die Polizei, die den Mann aus seiner misslichen Lage befreite. "Vielleicht schlief er auch ein bisschen", hieß es in der Polizeimitteilung. Konsequenzen habe die Aktion für den jungen Autofahrer nicht, sagte ein Polizeisprecher.