Kurze Hose statt Klinik: Lawrow will Zweifel ausräumen

Lawrow trägt in dem Video, das sein eigenes Ministerium veröffentlichte, ein blaues T-Shirt mit Krone und dem Schriftzug Basquiat - eine Erinnerung an den 1988 gestorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat. Er berichtete, dass er sich auf seine Auftritte beim Gipfel an diesem Dienstag vorbereite.

Zuvor hatten auf Bali Berichte die Runde gemacht, dass der Russe - einer der dienstältesten Außenminister weltweit - gleich nach seiner Ankunft am Abend zuvor ins Krankenhaus habe müssen.

Russland will Abschlusserklärung annehmen

"Wir werden morgen die Abschlusserklärung annehmen", sagte Lawrow in dem Video. Zugleich erklärte er, dass die Verhandlungen zum Schlussdokument andauerten. Russland dürfte dabei vor allem auf die Formulierungen zu seinem Krieg in gegen die Ukraine schauen. In den G20 steht etwa China als Verbündeter an Russlands Seite.

Zuvor hatte Lawrow am Rande eines Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Kambodscha gesagt, dass eine gemeinsame Abschlusserklärung dort am Streit um den Wortlaut zur Situation in der Ukraine gescheitert sei. Anschließend reiste er nach Bali weiter. Auf dem Flughafen wurde er - wie andere Gäste - von einheimischen Tänzerinnen und Soldaten empfangen. Dann musste er angeblich ins Krankenhaus.

Russland kritisiert Berichte über Gesundheitszustand

"Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht", teilte Ministeriumssprecherin Sacharowa in Nusa Dua am Tag danach mit. Das sei nun schon die höchste Form der Falschnachrichten. Wenig später veröffentlichte sie das Video. Darin sagte Lawrow auch: "Über unseren Präsidenten wird schon seit zehn Jahren geschrieben, dass er krank war. Das ist so ein Spiel, das nicht neu ist in der Politik."

Immer wieder gibt es Berichte - unter Berufung etwa auf westliche Geheimdienste oder Informanten - über verschiedene schwere Krankheiten Putins. Der Kreml teilte dazu mit, dass dem Präsidenten nichts fehle. Experten weisen darauf hin, dass das Streuen solcher Informationen beliebt bei Geheimdiensten sei, um etwa autoritäre Politiker als schwach und verletzlich darzustellen. Lawrow forderte die westlichen Medien auf, "ehrlicher" und "häufiger die Wahrheit" zu berichten.

Der Financial-Times-Journalist Max Seddon merkte auf Twitter an, Lawrow fordere westliche Journalisten zu mehr Ehrlichkeit auf, verschweige aber, ob er tatsächlich in Behandlung war.

Iphone sorgt für Hohn und Spott im Netz

Lawrows Sprecherin reagierte auch auf eine Diskussion in den sozialen Netzwerken um die im Video sichtbare westliche Technik des Ministers. Erst wies sie empört zurück, dass der Minister eine Uhr des US-Konzerns Apple trage. Als dann ein russischer Kommentator nachhakte, ob das Iphone des Ministers kein Risiko wegen möglicher Zugriffe von Geheimdiensten sei, dankte Sacharowa dafür, dass er sich Sorgen mache um die Sicherheit.

"Aber ich sehe es auch so, dass wir unsere Telefone und Computer selbst hätten entwickeln sollen", sagte Sacharowa. Russische Politiker sehen sich oft in der Kritik, gegen den Westen zu schimpfen, aber seinen technischen Fortschritt zu genießen.