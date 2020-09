Kurzarbeit: Die Brücke wird verlängert

Das Kurzarbeitergeld soll die Schockwirkungen der Corona-Krise abmildern. Und tatsächlich ist es – trotz Pandemie - bislang gelungen, die Zahl der Arbeitslosen unter der 3 Millionen-Marke zu halten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bemüht gerne das Bild einer "stabilen Brücke", die über ein "tiefes wirtschaftliches Tal" führe, wenn er über die Kurzarbeit spricht. Da aber auch der SPD-Arbeitsminister nur schwer vorhersagen kann, wie breit und wie tief dieses Tal Corona-bedingt noch wird, das deutsche Unternehmen zu durchschreiten haben, will die Bundesregierung an diese Brücke vorsichtshalber anbauen.

Im Dreischritt gegen Arbeitslosigkeit

Wenn also von einer Verlängerung der "Kurzarbeit" die Rede ist, dann bedeutet das konkret einen Dreischritt: Erstens können die Beschäftigten damit das Kurzarbeitergeld länger beziehen, als bislang vorgesehen – nämlich 24 statt bisher höchstens 12 Monate.

Zweitens geht auch die während der Corona-Krise beschlossene Aufstockung in die Verlängerung. Normalerweise gibt es für Kurzarbeiter nur 60 Prozent des letzten Nettolohns, für Eltern mit Kindern 67 Prozent. Diese Bezüge steigen mit zunehmender Dauer in zwei Stufen. Der Höchstsatz von 80 beziehungsweise mit Kindern 87 Prozent wird für all jene fällig, die sich 7 Monate oder länger in Kurzarbeit befinden.

Drittens wird schließlich nach dem Willen der Bundesregierung der erleichterte Zugang für Betriebe zum Kurzarbeitergeld verlängert. Nimmt man alles zusammen, bekämen Unternehmen und Beschäftigte damit Planungssicherheit bis Ende 2021 – man baue ihnen eine Brücke ins Jahr 2022, so drückt es die Bundesregierung aus.

Kosten in Milliardenhöhe

Dass das alles Geld – und zwar Steuergeld kostet – ist klar: Von nochmals rund zehn Milliarden Euro für das kommende Jahr ging man bislang im Finanzministerium aus. Alles hängt davon ab, wie viele Beschäftigte sich in den kommenden Monaten der Ungewissheit tatsächlich in Kurzarbeit befinden. Die Zahl war nach dem historischen Höchststand von 6,7 Millionen im Mai zuletzt wieder zurückgegangen. Doch das über Jahre angesparte und so bequeme Finanzpolster der Bundesagentur für Arbeit von rund 26 Milliarden Euro dürfte bereits Ende dieses Jahres aufgebraucht sein – dabei schlägt auch die Kurzarbeit heftig zu Buche.