Kurz zu Anschlag: "Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei"

Mehr als ein Dutzend Menschen in lebensbedrohlichem Zustand

Bei der Terrorattacke am Montagabend waren in Wien mindestens vier Passanten getötet worden. Es kamen ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Kurz sagte. Mehr als ein Dutzend Menschen befinden sich derzeit noch in lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken.

Mindestens sieben Menschen seien laut einer Klinikverbandssprecherin "in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand". Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden, sagte Kurz. Nach Angaben der Kliniksprecherin befindet er sich "kritisch-stabilem" Zustand.

Anschlag fand in "Ausgehviertel" statt

Die ersten Schüsse waren kurz nach 20 Uhr nahe der U-Bahnhaltestelle Schwedenplatz gefallen. Danach kam es an mindestens sechs weiteren Tatorten in der Nähe zu Feuerüberfällen. In der Gegend befindet sich die Wiener Hauptsynagoge.

Zudem handelt es sich um ein beliebtes Ausgehviertel, in dem sich am Abend vor Beginn des coronabedingten Lockdowns in Österreich noch zahlreiche Passanten aufhielten. Ab Dienstag gelten in Österreich neue, deutlich verschärfte Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Dazu zählt eine Ausgangsbeschränkung zwischen 20.00 und 6.00 Uhr außer für streng definierte Ausnahmefälle. Die Gastronomie darf nur noch Abhol- und Lieferdienste anbieten, Hotels ist die Aufnahme von Touristen untersagt. Schließen müssen auch Theater, Museen und andere Freizeiteinrichtungen.

Antisemitischer Hintergrund wird geprüft

Der Täter war nach Angaben des Innenministers mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe und einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete ausgestattet. Nach Augenzeugenberichten schoss er wahllos in die Lokale.

Ein Mann brach tödlich getroffen auf einem Bürgersteig zusammen. Viele Passanten rannten in Panik davon. Einige erhoben die Hände, um der Polizei zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind. Die Ermittler prüfen einen antisemitischen Hintergrund der Tat.

Was bereits über den Attentäter bekannt ist

Wie Innenminister Nehammer (ÖVP) der Nachrichtenagentur APA mitteilte, wollte der 20-jährige Attentäter in der Vergangenheit nach Syrien ausreisen, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Er wurde daran gehindert und am 25. April 2019 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt. Der Mann sei jedoch am 5. Dezember "vorzeitig bedingt entlassen" worden. Demnach galt er als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes.

Nach Angaben des Innenministers hatte er einen österreichischen und nordmazedonischen Pass. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, ist noch unklar. Doch sein Hintergrund sei laut Kanzler Kurz eindeutig islamistisch motiviert gewesen.

Bürger sollen Innenstadt weiterhin meiden

Derzeit herrscht in Wien weiterhin eine Art Ausnahmezustand. Soldaten des Bundesheeres sind im Einsatz, um Objekte zu sichern. Nach Angaben von Generaldirektor Ruf würden im Laufe des Tages weitere Beamte aus Niederösterreich hinzugezogen.

Wegen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger aufgerufen, die Innenstadt von Wien zu meiden. Die österreichische Hauptstadt war zeitweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr erreichbar. Weder Busse noch Bahnen steuerten Ziele im historischen Kern der Zwei-Millionen-Metropole an.

Die Bevölkerung habe der Polizei inzwischen Tausende von Videoaufnahmen für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Zudem gab es im Umfeld des Täters bereits umfangreiche Razzien. Dabei seien mehrere Personen festgenommen worden. Wie APA unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete, gab es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten zudem zwei Hausdurchsuchungen. Der "Kurier" berichtete am Dienstag auf seiner Website, es handele sich um Kontaktadressen des mutmaßlichen Attentäters. Widerstand geleistet habe niemand.

Kranzniederlegung und Schweigeminute am Mittag

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht jedoch trotz der Terror-Attacke die liberale Demokratie nicht gefährdet. "Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und in Liebe", sagte das Staatsoberhaupt.