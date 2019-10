09.10.2019, 22:07 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Kurz erklärt: Was passiert gerade in Nordsyrien?

Nicht weit weg von der südöstlichsten Ecke Europas beginnt gerade ein neuer Krieg. Die Türkei kämpf in Syrien gegen kurdische Milizen. Am Nachmittag kam der Angriffsbefehl von Präsident Erdogan. Was findet wo genau statt?