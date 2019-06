Kurt Beck rät der SPD: "Loyalität und Solidarität praktizieren"

Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles richtet Kurt Beck, SPD-Vorsitzender von 2006 bis 2008, mahnende Worte an seine Partei. Im radioWelt-Interview auf Bayern 2 sagte Beck, die SPD habe zwar kein Mobbing-Problem, allerdings betonte er:

"Es gibt einige, die immer wieder in solche Muster zurückfallen. Und das in schwierigen Situationen, wenn man eigentlich Kraft und Solidarität und kritische Unterstützung bräuchte, dann wird hintenrum gespielt und das ist wirklich verheerend."

Beck: Solidarität in den eigenen Reihen nötig

Die SPD habe "aus der Geschichte heraus" immer ein besonders kritisches Verhältnis zur Obrigkeit gepflegt, so der ehemalige SPD-Chef.

"Aber das rechtfertigt dennoch nicht, dass man diesen Wert der Solidarität, der ein tragender und entscheidender ist für unsere Auffassung, wie eine Gesellschaft organisiert werden soll, dann in den eigenen Reihen über Bord gehen lässt."

Soziale Medien - Spielraum für illoyale Verhaltensweisen

In früheren Zeiten habe es in der SPD ähnliche "Unbotmäßigkeiten" gegeben, so Beck. Durch die Medienvielfalt und besonders die "sogenannten sozialen Medien" gebe es heute aber "Spielräume, um solche illoyalen Verhaltensweisen zu publizieren". Das Ganze werde heute "deutlich multipliziert", betonte Beck.

Der SPD-Politiker forderte seine Parteifreunde dazu auf, Solidarität und Loyalität zu praktizieren statt nur über sie zu reden.

"Gerade dann, wenn man selber auch seine Sorgen hat um die Zukunft der Partei, um die programmatische Ausgestaltung, manchmal auch um die Führungskraft, um Personen. Aber wie man dann mit diesen Sorgen umgeht, ob man sie nach innen nutzbar und fruchtbar werden lässt, oder hintenrum versucht, jemandem noch mehr Schwierigkeiten zu machen, um sie oder ihn zum Sturz zu bringen, das ist der entscheidende Unterschied."

Keine öffentlichen Vorschläge für Nachfolger

Auf die Frage, wen er sich künftig an der Spitze der Partei vorstellen kann, sagte Beck: "Ich werde natürlich nicht meine eben gesagten Worte selber konterkarieren, indem ich öffentlich Vorschläge machen. Ich habe die eine oder andere Idee, aber ich werde die nach innen positionieren."