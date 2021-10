Kurios: Pablo Escobars Nilpferde sind juristische Personen

Der kolumbianische Drogendealer Pablo Escobar hat sich zu Lebzeiten einen Zoo zugelegt – nach seinem Tod 1993 wurden die meisten Tiere daraus verkauft – nur einige Nilpferde nicht, die in Kolumbien bleiben durften.

Die Nilpferde schaden dem Ökosystem

Mittlerweile sind es knapp 100 Tiere. Sie gelten als invasive Art. Das bedeutet, dass sie mit ihrer Ausbreitung anderen Lebewesen oder dem Ökosystem im Allgemeinen schaden. Und das tun die Nilpferde Escobars: Sie vermehren sich unkontrolliert und hatten zuletzt auch Fischer angegriffen. 24 Tiere wurden bereits sterilisiert.

"Die Anwesenheit dieser Tiere in einem Ökosystem, das nicht ihr eigenes ist, hat Folgen wie die Verdrängung der örtlichen Fauna", erklärte ein Mitarbeiter der Firma, die die Tiere sterilisiert hatte. Deswegen steht auch die Tötung der Tiere immer wieder im Raum.

Prozess in Ohio: Nilpferde als juristische Personen anerkannt

Doch das wollen Tierschützer unbedingt verhindern, die Tierschutzorganisation Animal Legal Defense Fund (ALDF) hatte vor dem Bezirksgericht im US-Bundesstaat Ohio geklagt – und Recht bekommen.

Das Bezirksgericht in Ohio hat die Tiere zu juristischen Personen erklärt – ein Präzedenzfall. Dies soll ihnen helfen, nicht zu sterben, erklärte Christopher Berry, Geschäftsführender Rechtsanwalt der Tierschutzorganisation ALDF. Durch dieses Urteil erhofft sich die Organisation, dass zwei Experten für die Sterilisierung von Wildtieren in einem entsprechenden Verfahren in Kolumbien als Zeugen aussagen dürfen. Damit sollen die Tiere vor Ort vor dem Abschuss gerettet werden.

Warum darf das US-Gericht darüber entscheiden?

Warum entscheidet ein US-Gericht über die Zustände und das Leben von Tieren in Kolumbien? Es gibt ein Gesetz in den USA, welches "interessierten Personen" helfen, ihre Aussagen aufnehmen und sie in einem ausländischen Rechtsstreit unterstützen darf.

In diesem Fall sind die "interessierten Personen" die Tierschützer, die sich als "Gemeinschaft der Flusspferde im Magdalena-Fluss" sehen. Das hatte ihnen das Gericht in Ohio zugestanden – und in ihrem Sinn entschieden. "Im weiteren Sinne ist dies das erste konkrete Beispiel dafür, dass ein US-Gericht Tieren erlaubt, ein Recht im eigenen Namen auszuüben", sagte ALDF-Anwalt Berry.

