Kurien-Reform: Frauen und Nicht-Priester in Spitzenämter?

Es herrscht Konklave-Stimmung in Rom: Papst Franziskus hat die Kardinäle der katholischen Kirche in den Vatikan geladen und will ungestört mit den fast 200 Männern bleiben. Die Vollversammlung des Kollegiums findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und endet am Dienstagnachmittag. Aktuell ist keine Pressekonferenz angesetzt, bei der eventuelle Ergebnisse des Treffens bekannt gegeben werden könnten.

Franziskus stellt Kurienreform vor

Beim Konsistorium will Franziskus seine Kurienreform vorstellen und besprechen. Das ist der einzige Hinweis aus dem Vatikan zur Tagesordnung. Die Reform der Kurie, der mächtigen Vatikan-Behörde, war ein Auftrag, den Franziskus aus dem Konklave 2013 mitgenommen hatte. Sein Ziel: eine "heilsame Dezentralisierung".

Die Kurie war immer schon mehr Machtapparat denn Dienstleisterin. Das soll sich nun ändern, sagt der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich: "Es ist eine Mission, die wichtig ist, eine Dienstfunktion, die wichtig ist. Und es werden auch all die Ambitionen, die dahinter verborgen sind, abgeschnitten. Wenn man nur für fünf oder zehn Jahre da ist, dann wird es ein Dienst. Das ist eine gute Sache", sagt Hollerich.

Spitzenämter für Frauen und Nicht-Priester möglich

Spitzenämter soll es im Vatikan künftig nur noch auf Zeit geben: Fünf Jahre, mit der Möglichkeit, für weitere fünf Jahre zu verlängern. An der Spitze einer Behörde könnten bald auch Nicht-Priester stehen – Männer und Frauen. Die Behörden sollen sich untereinander regelmäßig abstimmen. Eine richtige Strukturreform ist das zwar nicht, trotzdem setzt der Papst auf einen Mentalitätswandel seiner Mitarbeitenden.

Doch Franziskus lässt sich nichts verordnen. Zuletzt hat der Vatikan in alter Manier in einer Erklärung den Synodalen Weg in Deutschland in die Schranken gewiesen. Die Intention von Franziskus ist eine andere, glaubt Christopher Lamb von der englischen Fachzeitschrift "The Tablet". Es gehe um "Zuhören, Dialog, einen Kulturwandel".

Gremium wählt irgendwann den nächsten Papst

Für die Kardinäle ist diese Versammlung auch eine Möglichkeit, einander besser kennenzulernen. Schließlich wählt dieses Gremium irgendwann den nächsten Papst. Die Ernennungspolitik von Franziskus hat zumindest schon dafür gesorgt, dass das Kardinalskollegium deutlich bunter geworden ist. Es gibt weniger Kardinäle aus Europa, mehr aus Asien. "Einige denken schon ans nächste Konklave. Es gibt unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Positionen. Und ich vermute, es gibt auch einen gewissen Widerstand gegen Franziskus", sagt Christopher Lamb.

Am Samstag hat der Papst 20 neue Kardinäle in die Kirchenleitung berufen. Männer, von denen zunächst einmal kein Widerstand zu erwarten ist. Sie entsprechen dem Ideal von Franziskus, arbeiten an den Rändern der Kirche und der Gesellschaft, engagieren sich sozial und stehen für eine offene Kirche, wie der Erzbischof von Manaus in Brasilien, Kardinal Leonardo Steiner: "Was wir immer in der Vergangenheit als Kraft hatten, ist eine synodale Kirche. Laien von den indigenen Völkern, Bischöfe, Priester – alle nehmen an den verschiedenen Versammlungen teil. Das bedeutet eine synodale Kirche", erklärt Kardinal Leonardo Steiner.

Generalprobe fürs Konklave: Bereitet Franziskus Rücktritt vor?

Eine solche Kirche unterscheidet sich doch ziemlich von der Versammlung, die in diesen Tagen in Rom stattfindet. Nur die Kardinäle unter sich. Könnte das eine Generalprobe fürs Konklave sein? Franziskus selbst hat mit der Ansetzung dieser Vollversammlung Spekulationen befördert. Wird da ein Rücktritt vorbereitet? Vatikanexperte Christopher Lamb meint, dass Franziskus schon noch ein bisschen weitermachen wolle. Trotzdem: "Er ist 85 Jahre alt, er hat gesundheitliche Probleme, braucht einen Rollstuhl. Kann man behaupten, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, keine wichtige Rolle mehr spielen kann? Da setzt er ja auch ein Zeichen."