Kurdische Gemeinde fürchtet humanitäre Katastrophe in Nordsyrien

Bayern 2-radioWelt: Haben Sie Kontakt in die betroffenen Kurdengebiete? Wie ist die Stimmung dort?

Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands: Die Stimmung ist sehr angespannt, die Menschen haben große Angst, was jetzt jeden Augenblick passieren könnte. Viele bereiten sich auf eine Flucht vor. Man hört, dass viele Menschen, die an der Grenze leben, schon ihre Sachen packen - also, eine humanitäre und politische Katastrophe steht bevor.

Bayern 2-radioWelt: Sie fürchten, dass der IS wiedererstarken könnte, wenn die Türkei in die Offensive geht?

Ali Ertan Toprak: Zurzeit werden 10.000 IS-Kämpfer und 70.000 radikalisierte Angehörige des IS von kurdischen Kämpfern bewacht. Wenn die Türkei jetzt einmarschiert, brauchen die Kurden alle Kräfte, und dann können sie natürlich nicht mehr die IS-Kämpfer und deren Angehörige unter Kontrolle halten. Und das bedeutet, dass viele fliehen werden - und natürlich werden die IS-Kämpfer in Richtung Türkei fliehen, möglicherweise über die Türkei nach Europa.

Bayern 2-radioWelt: Kam denn der Abzug der US-Truppen, der am Wochenende verkündet wurde, für Sie überraschend?

Ali Ertan Toprak: Ja, in der Tat, auch wenn Erdogan das schon seit Monaten ankündigt, haben wir natürlich nicht gedacht, dass Trump den Rückzug jetzt von heute auf morgen beschließt. Zumal er ja die Kurden gezwungen hat, mit den Türken darüber zu verhandeln, und die Kurden haben ja ihre Stellungen aufgegeben und haben die Sicherheitsgarantien der Amerikaner ernst genommen. Jetzt sind die Kurden natürlich doppelt enttäuscht, dass innerhalb von Wochen so eine Entscheidung getroffen worden ist.

Bayern 2-radioWelt: Aber haben die USA den Kurden wirklich eine Sicherheitsgarantie gegeben? Gab es da etwas schriftlich, dass die politischen Strukturen der Kurden weiter bestehen bleiben können?

Ali Ertan Toprak: Zumindest haben die Kurden sich bereiterklärt, von der Grenze abzuziehen, die Grenzanlagen zu verlassen. Das Absurde ist ja: Die Amerikaner haben die Kurden dazu gebracht, die Grenzsicherung, die sie quasi aufgebaut hatten, Bunker etc., zu zerstören. Und das ist jetzt doppelt bitter, weil die Türken jetzt wirklich viel leichter einmarschieren können - und Sie können sich vorstellen, wie groß dann die Enttäuschung bei den Kurden ist, das ist ziemlich bitter.

Bayern 2-radioWelt: Wer könnte Erdogan noch von diesem Militärschlag abhalten?

Ali Ertan Toprak: Ich finde, man darf die ganze Verantwortung jetzt nicht nur den Amerikanern überlassen. Deutschland muss jetzt zusammen mit anderen NATO-Partnern maximalen Druck entfalten. Die Türkei ist NATO-Partner und weiterhin auf dem Papier auch EU-Beitrittskandidat. Ich verstehe nicht, dass europäische Politiker, die Außenminister der EU, nicht in den Flieger steigen und nach Ankara fliegen, um wirklich auch Druck aufzubauen. Appelle ohne Androhung von Konsequenzen nützen nichts. EU-Politiker müssen jetzt, wie gesagt, nach Ankara und massiv Druck aufbauen. Erdogan versteht nur die Sprache von Macht und Ökonomie. Also man darf es jetzt nicht nur den Amerikanern überlassen.

Bayern 2-radioWelt: Maximalen Druck, was genau meinen Sie damit?

Ali Ertan Toprak: Die EU und die NATO haben ja erhebliche Hebel. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt durch diesen Flüchtlingsdeal nur einseitig von der Türkei abhängig wären. Die Türkei ist massiv wirtschaftlich von uns abhängig. Da kann man sehr wohl Druck aufbauen. Aber nicht nur die Kurden sind bedroht. Die Sicherheit Europas ist gefährdet. Wenn massiv Islamisten über die Türkei wieder nach Europa kommen, wird es in naher Zukunft möglicherweise wieder Anschläge geben. Und deswegen können wir nicht einfach zusehen, was dort passiert. Zumal die Kurden ja auch unsere Sicherheit und Werte verteidigt haben in den letzten Jahren, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir verraten nicht nur die Kurden, sondern auch unsere freiheitlich-demokratischen Werte.