Kurde hat sich angezündet, angeblich aus Protest gegen Erdogan

Das Landratsamt Eichstätt teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei dem Toten um einen Asylbewerber gehandelt habe, der seit rund einem Jahr im Landkreis dezentral untergebracht war.

Angebliche Video-Botschaft im Internet

Der Mann soll vor seinem Tod eine Videobotschaft aufgenommen haben, in der er seine Tat begründet. Das Video wurde vom "YXK-Verband der Studierenden aus Kurdistan in Europa" in den sozialen Netzwerken geteilt. Bei dem Verband handelt es sich um eine PKK-nahe Organisation. Die Echtheit des Videos ist bislang nicht bestätigt.

"Protest gegen Freundschaft mit der Türkei"

Laut der zu dem Video vom YXK-Verband zur Verfügung gestellten Übersetzung, erklärt der 26-Jährige Ümit A. in dem Film, dass er heute eine Aktion aus "Protest gegen die Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei" und für den seit fast 20 Jahren in der Türkei inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan durchführen werde. A. beschuldigt die Bundesrepublik zudem, die Türkei mit Waffen beliefert zu haben, mit denen "Massaker" an Kurden durchgeführt werden: "Und heute kommt Erdogan nach Deutschland und genau deshalb führe ich diese Aktion aus."

Echtheit wird überprüft

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilte mit, das Video sei zur Überprüfung der Echtheit und zur Übersetzung an die Kriminalpolizei Ingolstadt geschickt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehe man von einem Suizid aus. Es sehe so aus, als hätte sich der Mann tatsächlich selbst angezündet.

Ob es sich bei dem Mann in dem Video tatsächlich um den Toten handelt, muss die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergeben. Offenbar hat es auch Gerüchte um einen zweiten Suizid gegeben; davon ist der Polizei allerdings nichts bekannt.