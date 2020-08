Kürbiskerne wegen Salmonellen zurückgerufen

Wegen der Gefahr von Salmonellen haben Behörden haben vor dem Verzehr von Kürbiskernen mit der Bezeichnung "K Classic Kürbiskerne naturbelassen" gewarnt. Wie das Lebensmittelportal www.lebensmittelwarnung.de mitteilt, sind von dem Rückruf Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.03.2021 und der Losnummer 202044 betroffen. Die Kürbiskerne wurden bei Kaufland verkauft, aber nach Angaben der Supermarktkette mittlerweile aus dem Verkauf genommen.

Produkt-Rückruf betrifft auch Kunden in Bayern

Die Salmonellen wurden bei einer Routinekontrolle entdeckt. Betroffen seien Verbraucher in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, so die Behörden. Kunden können die Produkte in den entsprechenden Kaufland-Supermärkten zurückgeben und erhalten dabei den vollen Kaufpreis zurück.

Salmonellen können den Angaben nach Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich auch Erbrechen und leichtes Fieber verursachen.