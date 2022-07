BR24 Drangeblieben: Was hat das Kükentöten-Verbot gebracht?

Wer seit Jahresbeginn frische Eier im Supermarkt kauft, kennt die Aufschriften auf den Kartons: "Eier ohne Kükentöten". Tatsächlich hatten die großen Lebensmittelketten ihre Sortimente schon zu Jahresbeginn umgestellt und verkaufen in der Regel nur noch Schaleneier frei von Kükentöten und bewerben das auf den Produkten auch offensiv. Wo ohne Kükentöten draufsteht, sind auch Eier drin, bei denen die männlichen Geschwister der Legehennen nicht direkt nach dem Schlüpfen getötet wurden. Das war üblich, weil die männlichen Tiere der speziellen Legerassen, weiniger und langsamer Fleisch ansetzen, als die als Masthähnchen genutzten Rassen. Sie galten somit als wirtschaftlich unrentabel.

Mangelnde Kennzeichnung auf Eiern

Wer wissen will, was statt Kükentöten, beim Ausbrüten der Legehennen passiert ist, findet diese Information nicht bei allen Produkten sofort und leicht erkennbar. Eine gängige Methode: Die männlichen Küken werden als sogenannte Bruderhähne einige Zeit gemästet und dann geschlachtet, obwohl die Fleischausbeute geringer ist, als bei speziellen Masthähnchen und im Verhältnis mehr Futter benötigt wird.

Bruderhahnfleisch weiter ein Nischenprodukt

Christoph Hönig ist mit seiner Huhn & Hahn Initiative einer der Pioniere dieser sogenannten Bruderhahnaufzucht. Schon vor dem Kükentöten-Verbot hat er mit seinen Partner-Betrieben in Baden-Württemberg angefangen, die männlichen Tiere aus Legerassen aufzuziehen und ihr Fleisch – auch in Supermärkten zu vermarkten. Obwohl so ein Bruderhahn langsamer wächst, eine andere Statur hat und nicht so schnell so viel Fleisch ansetzt wie ein Masthähnchen.

Zahlreiche Bruderhahnprodukte hat er schon in den Handel gebracht, vom Fleischsalat, über Maultaschen bis hin zum ganzen Bruderhahn. Die Aufzucht der Hähne wird über einen höheren Eier-Preis mitfinanziert.

Kennzeichnung bei verarbeiteten Produkten gefordert

Auch wenn das Bruderhahnfleisch in deutschen Supermärkten nach wie vor eine Nische ist, läuft es für Christoph Hönigs Erzeuger-Gemeinschaft gut. Ihn ärgert jedoch etwas anders. Während seit Anfang des Jahres in den Supermärkten auf den Eierkartons in der Regel prominent drauf steht "Ohne Kükentöten" – steckt etwa die Hälfte der Eier, die wir konsumieren in verarbeiteten Produkten.

Hier greifen die Hersteller oft auf günstigere Eier aus dem Ausland zurück. Hier fehlt es dem Bruderhahn-Pionier Hönig an Transparenz. "Wir fordern seit Jahren, dass hier die Haltungsform drauf muss und es muss draufstehen, ob das ein Ei mit Kükentöten ist oder nicht. Hier ist die Politik gefordert!", so Hönig.

Deutsche Brütereien leiden unter Wettbewerbsnachteil

So eine Kennzeichnung fordert auch der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft. Denn die Alternativen zum Kükentöten, machen die Eier teurer. Deutsche Produzenten haben durch die Auflage "Ohne Kükentöten" also einen Wettbewerbsnachteil, gegenüber Ländern ohne so eine Regelung. Das habe besonders die Brütereien in Deutschland hart getroffen.

Laut dem Verband haben die deutschen Brütereien im ersten Quartal ein Drittel weniger Legehennen-Eier ausgebrütet als im Vorjahr uns sogar über 50% weniger als im ersten Quartal 2020. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes ist die Anzahl der Betriebe, die in Deutschland Legehennen ausbrüten von 19 2021 auf nur noch 12 in diesem Jahr zurückgegangen. Die Legehennenhalter müssen laut Geflügelverband vermehrt Junghennen aus dem Ausland importieren.

ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke, beklagt vor allem kleinere Brüterei-Betriebe – die bisher eng persönlich und regional mit den Aufzuchtbetrieben und Legehennenhaltern vernetzt waren - könnten sich, die Alternativen – Bruderhahnaufzucht oder die Geschlechtsbestimmung im Ei nicht leisten. "Diese kleinen Strukturen, die gut miteinander harmonierten und in Deutschland Tierschutz gefördert haben gehen kaputt oder sind kaputtgegangen. In Süddeutschland noch mehr als in Norddeutschland", sagt Ripke.

Hoffnung auf präzise und günstige Geschlechtsbestimmung im Ei

Für die Zukunft hofft die Branche auf präzise und wirtschaftliche Verfahren, das Geschlecht der Tiere noch im Brutei zu bestimmen und die männlichen Tiere gar nicht erst auszubrüten. Die Verfahren, die bisher auf dem Markt sind decken aber noch lange den gesamten Bedarf ab. Eine Methode bei der die Eier gewissermaßen durchleuchtet werden, funktioniert nur für Rassen, die braune Eier legen und erst so spät im Brutprozess, dass die Embryonen schon weit entwickelt sind.

Ein anderer Ansatz entnimmt den Bruteiern an Tag acht oder neun der drei Wochen Brutzeit einen Tropfen Flüssigkeit. Durch die enthaltenen Hormone oder die DNA wird dann das Geschlecht bestimmt. Doch diese Verfahren sind bisher nur von zwei Anbietern an drei Standorten in den Niederlanden im Einsatz. Nachfrage und Interesse an der Technik steigen berichten die Anbieter.

Laut Kristin Höller von der Respeggt Group hat das auch damit zu tun, dass aufgrund der gestiegenen Futtermittelpreise durch den Ukraine Krieg, die Aufzucht der Bruderhähne für die breite Masse der Branche noch unattraktiver geworden sei. "Wir können auch nicht alle Anfragen bedienen", sagt Höller. Für sie ein Zeichen, dass das Unternehmen mehr Maschinen für die technisch aufwendige Geschlechtsbestimmung benötigt. Doch aufgrund der weltweit gestörten Lieferketten muss das Unternehmen derzeit mit Lieferzeiten von einem Jahr für neue Anlagen leben. "Und deshalb können wir nicht so schnell von jetzt auf gleich unsere Kapazitäten erhöhen", so Höller.

Geschlechtsbestimmung ab 2024 spätestens an Tag sechs

In diesem Jahr will das Unternehmen zum ersten Mal auch eine Anlage in einer deutschen Brüterei in Betrieb nehmen. Doch ein Problem bleibt. Ab 2024 darf die Geschlechtsbestimmung in Deutschland spätestens an Tag sechs stattfinden, um ein Schmerzempfinden der Hühnerembryonen auszuschließen.

Das kann nach jetzigem Stand keines der bisher marktreifen Verfahren leisten. Darum schaut die gesamte Branche gespannt auf das kommende Jahr, wenn die Bundesregierung laut Gesetz einen Bericht zum Stand der Technik vorlegen muss. Branchenexperten gehen davon aus, dass die Frist dann möglicherweise noch einmal aufgeschoben wird.

Währenddessen ziehen Stück für Stück weitere europäische Länder mit Regelungen zum Kükentöten nach, wie etwa Frankreich, Österreich oder Italien. Doch aus Sicht der deutschen Geflügelbranche sind die Regelungen in Nachbarländern teils pragmatischer und bedachter. Sie lassen etwa mehr Zeit für die Umstellung oder lassen ausnahmen zu. Wie zum Beispiel für Futterküken.

In Deutschland fehlen Futterküken

Die toten Küken wurden bisher nämlich zum Beispiel in Tierparks, oder in Vogelauffangstationen verfüttert. Diese Futterquelle fehlt jetzt. Geflügelhändler Bernd Adleff aus Olching bei München hat bisher gefrorene Küken aus einer Baden-Württemberger Brüterei an Greifvogelhalter und Wildparks verkauft. Nach monatelanger Suche hat er nun einen neuen Lieferanten in Österreich für seine Kunden gefunden. "Alle sind super happy, weil sie sagen, sie brauchen einfach diese Küken, weil das das ideale Futter für unsere Tiere ist", erzählt Adleff.

Österreich erlaubt Ausnahme

Österreich lässt im Gegensatz zu Deutschland bei seinem Kükentötenverbot in Zukunft nämlich eine Ausnahme zu, wenn nachgewiesen ist, dass die toten Küken zu Futterzwecken verwendet und nicht einfach nur entsorgt wurden.

In einem Punkt ist sich quasi die gesamte Branche einig: Auflösen könnte viele Probleme mit dem Kükentötenverbot nur eine einheitliche Europäische Lösung. ZDG Präsident Ripke formuliert es so: "Wir wollen keine Küken mehr töten, aber wir wollen, dass ganz Europa keine Küken mehr töten darf."

Branche hofft auf europäische Lösung

Fürs erste gibt es jedoch nur einzelne teils sehr unterschiedliche Regelungen in einigen EU-Ländern. Die politischen Geschwindigkeiten sind beim Tierschutz sehr unterschiedlich. Wenn man bedenkt, dass in einigen EU-Ländern sogar noch die bei uns längst abgeschaffte Käfighaltung praktiziert wird, könnte eine EU-weite Lösung beim Thema Kükentöten noch in weiter Ferne sein.