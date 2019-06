Küken-Töten: Was bedeutet das Urteil?

Verbraucherschutzminister will Eier ohne Kükentöten schon ab Herbst

Es sei Zeit für ein klares Bekenntnis zum Tierschutz geworden, sagt Verbraucherschutzminister Glauber nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Tötung von männlichen Küken. Glauber freue sich, dass das Töten von Küken in Zukunft unterlassen werden muss, so der Politiker der Freien Wähler im Interview mit der Rundschau des BR-Fernsehens.

Bayern mache, so Glauber, Druck, um diese Verfahren zur Geschlechtsfrüherkennung flächendeckend deutlich schneller als in den angepeilten drei Jahren zu erreichen. Der Stand der Forschung zur Geschlechtsbestimmung sei in Bayern so weit, dass bereits im Herbst die ersten Einzelhändler entsprechende Eier anbieten könnten. Dies werde wohl auch Auswirkungen auf den Eierpreis haben. Bayern müsse hier vorangehen, um zu europaweiten Standards zu kommen.

"Aber das sollte uns der Tierschutz auch wert sein." Thorsten Glauber, Verbraucherschutzminister Bayern

Alternative Zweinutzungshuhn?

Inke Drossé vom Tierschutzbund sagt, sie würden sowieso das Zweinutzungshuhn favorisieren. So müssten weder Küken noch Embryonen samt Ei getötet werden. Bei den Zweinutzungshühnern greift man auf Rassen zurück, die sich zum Eierlegen, aber auch zur Fleischproduktion eignen.