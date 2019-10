vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Kühnert: "Unsere über acht Prozent noch überraschend gut"

Die SPD habe in Thüringen mit über acht Prozent noch überraschend gut abgeschnitten, so Juso-Chef Kevin Kühnert in der Bayern 2-radioWelt. In Anbetracht der starken AfD hätten sich viele Wähler der stärksten Partei, der Linkspartei, zugewandt.