Kühnert schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz nicht aus

Der Juso-Chef wolle nochmal in den Urlaub und dort klare Gedanken fassen. "Sich Sachen gründlich zu überlegen ist noch keine Taktiererei", sagte der SPD-Politiker im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen).

Für ein politisches Führungsamt anzutreten sei ja schließlich Kleinigkeit, so Kühnert. Der Juso-Chef schränkte aber ein:

"Ich würde mich persönlich darüber freuen, wenn ich noch etwas Vorsitzender der Jusos sein könnte, weil das ist auch eine große Aufgabe." Kevin Kühnert

Doppelspitze müsste gemeinsame Richtung haben

Er werde am Wochenende auf dem "Linkswendekongress " der Jusos in München mit Gesine Schwan persönlich reden, so Kühnert. Schwan hatte eine gemeinsame Kandidatur mit Kühnert ins Gespräch gebracht. Sein Ziel sei es, dass die Doppelspitze der SPD künftig für eine gemeinsame Richtung stehe.

Potenzielle Kandidaten abgeschreckt

In der Diskussion um den SPD-Vorsitz kritisierte Kühnert auch den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel.

"Ich würde mir wünschen, dass auch der eine oder andere ehemalige Parteivorsitzende, der da aus der zweiten Reihe reinkrakeelt, sich fragt, was eigentlich sein Beitrag zur Lösung des Problems sein kann." Kevin Kühnert

Das schrecke potentielle Kandidaten ab, so der Juso-Chef.

Forderungen nach Enteignungen relativiert

Kühnert relativierte in dem Interview seine umstrittenen Enteignungs-Forderungen und meinte, es sei "fraglich, ob das jetzt der richtige Weg ist." Aber die Diskussion in Berlin um die Enteignung des Wohnungsunternehmens Vonovia käme mitten aus der Bevölkerung, weil es die Politik nicht geschafft habe, etwas gegen den Wohnungsmangel zu tun, so Kühnert:

"Radikal sind nicht unbedingt die Forderungen, sondern radikal sind manchmal die Verhältnisse, in denen wir leben." Kevin Kühnert