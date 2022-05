Kühnert: Auftrag zur Regierungsbildung nicht automatisch bei CDU

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst klar für sich entschieden. Seine bisherige schwarz-gelbe Koalition hat aber wegen schwerer Verluste der FDP keine Mehrheit mehr. Zum entscheidenden Faktor bei der Regierungsbildung dürften nun die Grünen werden, die ein Rekordergebnis erzielten. Die SPD landete mit historisch schlechten Zahlen auf Platz zwei. Trotzdem könnte Spitzenkandidat Thomas Kutschaty theoretisch versuchen, eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP zu schmieden.

Wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert den Ausgang der Wahl beurteilt, erklärt er im Gespräch mit der Bayern 2 radioWelt.

Kühnert: Abwahl von Schwarz-Gelb erreicht

Nach den Worten des SPD-Generalsekretärs habe man das Wahlziel, die bislang amtierende schwarz-gelbe Landesregierung abzuwählen, erreicht. Im Interview sagte Kühnert: "Der Blick geht jetzt natürlich sehr stark zu den beiden Wahlsiegern der CDU und den Grünen (...) aber es folgt daraus keinen Automatismus, dass sie in der Lage sein werden, eine Regierung zu bilden."

Kühnert räumte aber auch ein, dass das Abschneiden der SPD nicht zufriedenstellend sei: "Wir sind unter unseren, auch eigenen Erwartungen geblieben."

"Möglichkeiten, auch eine andere Regierung zu bauen"

Im Gespräch mit Moderatorin Veronika Lohmöller sagte er, dass Wüst ausschließlich mit Parteien eine Mehrheit bilden könne, "die ihn fünf Jahre leidenschaftlich aus der Opposition heraus kritisiert haben: Für zu wenig Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, für zu wenig Engagement beim bezahlbaren Wohnen, für zu hohe Kita-Gebühren und vieles andere mehr."

In den kommenden Wochen werde Hendrik Wüst klären müssen, wie man zusammenkommt. Wenn das nicht gelinge, gebe es auch andere Möglichkeiten für eine Regierung. Wenn die SPD gebraucht werde, stehe sie bereit.

Themen junger Menschen gingen im Wahlkampf unter

Die Grünen konnten in der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vor allem Junge Menschen überzeugen - etwa ein Viertel der unter 30-Jährigen hat Grün gewählt. Kühnert bedauerte, dass die SPD bei jüngeren Wählerinnen und Wählern nicht so stark abgeschnitten habe. "Das mag sicherlich auch damit zu tun gehabt haben, dass Themen, die jungen Menschen im Land wichtig gewesen wären, gar keine so große Rolle in diesem Wahlkampf gespielt haben."

Insgesamt sei es sehr viel um die globale Lage und wenig um Landespolitik gegangen, so Kühnert. Der Krieg in der Ukraine sei nahezu in jedem Gespräch im Wahlkampf Thema gewesen. "Daher würde ich mich nicht auf die These einlassen, dass dieses Landtagswahlergebnis jetzt eine Bestätigung oder Widerlegung der Politik der Bundesregierung wäre."

Djir-Sarai, FDP: Keine Auswirkungen auf Ampel-Koalition in Berlin

So sieht das auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai - nach den deutlichen Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die FDP sei auf Bundesebene "sehr stabil" und die Arbeit der Koalition "funktioniert". Er räumte aber ein, der FDP sei es nicht gelungen, die Handschrift der Partei in der Arbeit der schwarz-gelben Regierungskoalition sichtbar zu machen. Deshalb sei es nicht gelungen, "die gute Regierungsarbeit in NRW in Wählerstimmen umzuwandeln."