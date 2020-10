Kubicki fordert parlamentarische Debatte zu Corona-Maßnahmen

Der FDP-Politiker und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, spricht sich für eine stärkere Beteiligung des Parlaments bei Entscheidungen zu Corona-Maßnahmen aus. Es fehle die "offene Feldschlacht" im Parlament, der Demokratie drohe dauerhafter Schaden durch einseitige Entscheidungen der Regierung.

Parlament ist der Ort des Geschehens

Zwar habe der Bundestag im März für diese Befugnisse der Exekutive gestimmt. Allerdings habe sich niemand vorstellen können, dass es so weitreichende Grundrechtseinschnitte geben werde. "In der Demokratie ist das Parlament der Ort des Geschehens, und keine Talkshows oder Konferenzen," so Kubicki.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die für Donnerstag eine Regierungserklärung angekündigt hat, um den Bundestag zu informieren, habe dazu erst aufgefordert werden müssen. Das alleine sei schon eine Missachtung der Gewaltenteilung, so Kubicki.

Bundestag entscheidet über Kompetenz-Übertragung

Allerdings räumt Kubicki auch ein, dass der Bundestag selbst entscheiden könne, wann die Voraussetzungen für eine Übertragung von Kompetenzen an die Regierung nicht mehr gegeben sind: "Wir können uns die Mitsprache sozusagen wieder selbst zurückholen", so Kubicki.

"Zu glauben, das Parlament sei nicht in der Lage, schnell zu reagieren, ist eine falsche Annahme. Der Bundestag kann binnen 48 Stunden Gesetze auf den Weg bringen. So ist es auch im März geschehen." Wolfgang Kubicki