Kroatien wird Euro-Land: Was Touristen wissen müssen

Es wird ein besonderer Jahreswechsel für Kroatien: Am 1. Januar führt das EU-Land den Euro anstelle der Landeswährung Kuna ein und wird Teil der grenzkontrollfreien Schengen-Zone. Für Millionen Urlauber aus Deutschland bedeutet das eine doppelte Erleichterung. Wir haben die wichtigsten Informationen und Fakten zusammengefasst.

Kroatien bekommt den Euro – was ändert sich für deutsche Touristen?

Es wird einfacher, die Preise zu vergleichen. Auch die Zeit des Umtauschens endet. Bisher mussten Euro in Kuna gewechselt werden, zum Beispiel in Wechselkursstuben, was umständlich und nicht billig war; diese Gebühren und Kursverluste gibt es nicht mehr. Der Urlaub wird wohl dennoch teurer werden. Zum einen wegen der Inflation, die in Kroatien mit gut 13 Prozent zuletzt deutlich über dem ohnehin hohen EU-Schnitt lag und den Prognosen zufolge mit knapp 6 Prozent im Jahr 2023 hoch bleiben wird. Zum anderen auch wegen der Währungsumstellung: Hotels, Restaurants, Supermärkte, Campingplätze – viele werden die neuen Preise in Euro aufrunden, also erhöhen. Das zeigen frühere Erfahrungen aus anderen Ländern, auch die EU-Kommission sagt geringe "Einmaleffekte" voraus.

Wer es übertreibt, soll auf eine sogenannte "Schwarze Liste" kommen, die öffentlich einsehbar sein soll. Im Sinne des Verbraucherschutzes müssen alle Geschäfte und Dienstleister ihre Preise bis Ende 2023 in Kuna und Euro centgenau auszeichnen, wie es die meisten ohnehin seit Monaten machen.

Wo kann ich Kuna umtauschen?

Wer noch Kuna zuhause hat, kann in Deutschland bei Banken am morgigen Freitag noch in Euro umtauschen - in Kroatien deutlich länger: bei den Banken bis Ende 2023, im ersten Halbjahr zusätzlich bei Postfilialen und Zweigstellen der Finanzagentur. zunächst ist der Service noch kostenlos. Auf unbegrenzte Zeit wechseln kann man Kuna-Banknoten bei der Nationalbank, Kuna-Münzen dort bis zu drei Jahre. Dennoch soll die Umstellungsphase zackig gehen: Bis Mitte Januar kann mit beiden Währungen gezahlt werden, dann nur noch in Euro. Hotels, Restaurants und Verkäufer dürfen Wechselgeld nur in Euro zurückgeben. Der Wechselkurs ist genau festgelegt: 7,53450 Kuna sind ein Euro. Der Euro ist vielen hier vertraut, wegen des ständigen Umrechnens vor allem im Tourismus - und weil er davor wie die D-Mark eine wichtige Devisen- und inoffizielle Zweitwährung war. Der Kuna-Kurs, der künstlich sehr stabil gehalten wurde, war zuvor außerdem eng an den Euro-Kurs gekoppelt.

Wo gibt es die neuen kroatischen Euro-Münzen?

Einheimische konnten sich in den vergangenen Wochen das Euro-Starterkit holen – wie die Bundesbürger vor gut 21 Jahren bei der Euro-Einführung in Deutschland. Das kleine Plastikbeutelchen wurde und wird unter anderem von Banken und der Post verteilt. Ab dem 1. Januar kommen die Münzen offiziell in Umlauf. Der kroatische Finanzminister Marko Primorac und Nationalbank-Gouverneur Boris Vujcic werden in den ersten Minuten des neuen Jahres an einem Geldautomaten in der Zagreber Innenstadt einige Euro abheben - eine Art Startschuss für die kroatischen Euro-Noten.

Ist das endgültige Ende der Kuna besiegelt?

Als Münze und Banknote "stirbt" die 1994 eingeführte Landeswährung Kroatiens - als Motivbild "lebt" sie in den Euro-Münzen jedoch ein wenig weiter. Kuna heißt auf Kroatisch Marder; mit den Fellen des Tieres trieben die Menschen in der Region bereits vor gut 1.000 Jahren Handel und beglichen ihre Steuern, daher der Name der bisherigen Geldes. Der Marder ist nun das Münzwappentier auf dem Ein-Euro-Stück. Allerdings gab es im Vorfeld einigen Wirbel: Ein Designer aus Rijeka musste seinen Siegerentwurf zurückziehen. Das Bild zeigte keinen heimischen Marder, sondern einen aus dem Brexit-Land Großbritannien. Auch um die 50-, 20- und 10-Cent-Münzen wurde viel diskutiert. Abgebildet ist darauf der Erfinder Nikola Tesla; Serbien betrachtet Tesla als einen der Seinen. Der Abschied von der Kuna fällt den meisten Kroatinnen und Kroaten eher leicht als schwer.

Was soll der Euro dem Land bringen?

Unter anderem mehr Jobs und verstärkten Handel mit den europäischen Staaten - Deutschland ist als wichtigster Handelspartner besonders interessant. Außerdem will Kroatien für Investoren attraktiver werden, wie Tourismusverbands-Direktor Kristjan Staničić im ARD-Gespräch sagte. Auch den Hotels und Restaurants sollen profitieren. Bisher durften Geschäfte zwar in Euro getätigt werden, abgerechnet werden musste aber in Kuna.