Kroatien wählt neues Parlament – Corona überschattet Urnengang

Die regierende rechtskonservative HDZ unter Ministerpräsident Plenkovic muss um die Wiederwahl bangen. Mitten im Wahlkampf ist in Kroatien die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen. Der amtierende Ministerpräsident Andrej Plenkovic hatte für seine Wiederwahl mit dem Motto "ein sicheres Kroatien" geworben. Für die Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte er zunächst große Zustimmung in der Bevölkerung erhalten. Seit zwei Wochen steigt jedoch wieder die Anzahl der Neuinfektionen und sein Krisenmanagement geriet zunehmend in die Kritik.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Letzte Umfragezahlen prognostizierten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der HDZ und dem Mitte-links Bündnis, das vom sozialdemokratischen Parteichef Davor Bernadic angeführt wird. Beide Lager können mit 55 bzw. 56 Mandaten im 151 Sitze umfassenden Parlament rechnen, so die jüngste Erhebung des Privatsenders RTL.

Ministerpräsident Plenkovic verweist auf wirtschaftliche Erfolge

In der abschließenden Fernsehdebatte am Freitagabend im privaten Sender Nova TV verwies Plenkovic auf die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen Regierungsjahre: "Wir werden diese Wahlen gewinnen, denn wir haben in vergangenen vier Jahren die Lebensqualität unsere Bürger verbessert." Als Beispiel nannte der Ministerpräsident die Durchschnittslöhne, die während seiner Regierungszeit um circa 150 Euro gestiegen seien sowie die Mindestlöhne und die Renten, die um rund 100 Euro, beziehungsweise um mehr als 40 Euro für die Ruheständler gewachsen seien.

"Kroatien hat jetzt ein gesundes Wirtschaftswachstum, das davor während der Regierung der Sozialdemokraten stagnierte", argumentierte Plenkovic weiter und lobte den Haushaltsüberschuss, den die Regierung drei Jahre hintereinander erreicht habe. "Wir verringern die öffentliche (Staats-) Verschuldung, wir schreiten der Eurozone und Schengen entgegen.“

Corona-Pandemie lässt Kroatiens Wirtschaft schrumpfen

Doch die Corona-Pandemie trifft Kroatiens Wirtschaft so schwer wie kaum ein anderes EU-Land. Vor allem die Einbußen im entscheidenden Tourismus-Sektor dürften deutliche Spuren hinterlassen. So sagt die Weltbank Kroatien für dieses Jahr einen Rückgang von 9,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts voraus.

Davor Bernadic, der 40-jährige Parteichef der oppositionellen Sozialdemokraten, lenkte in der TV-Debatte dann auch das Augenmerk auf den deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. "Heute ist der schlimmste Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie", betonte er. Plenkovic hätte noch am 28. Mai in Split triumphierend verkündet, Corona besiegt zu haben. "Und jetzt ist Corona wieder da, wie es scheint noch schlimmer als davor."

Corona-Zahlen in Kroatien seit Mitte Juni wieder gestiegen

Gab es in Kroatien Mitte Juni noch weniger als 100 aktive Fälle, so sind es nunmehr über 700. Vor allem in der Hauptstadt Zagreb hatten junge Leute bei Club-Besuchen und Parties nicht die Abstandsregeln eingehalten und damit zu dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen beigetragen.

Drittstärkte Kraft wird den Umfragen zufolge die neu gegründete rechtsnationale "Heimatbewegung" des ehemaligen Pop- und Folk-Sängers Miroslav Skoro. Skoro war im Dezember vergangenen Jahres bei den Präsidentschaftswahlen angetreten und hatte 24 Prozent der Stimmen erzielt. Er könnte nach den Wahlen und der anschließenden, langwierigen Koalitionsbildung zum "Königsmacher" aufsteigen.

Pop- und Folk-Sänger Skoro fordert große Parteien heraus

"Meine lieben Herren, politische Leiter der HDZ und SDP, ich habe eine schlechte Nachricht für euch: Ich komme, um eure Pläne durcheinander zu bringen. Ich bin hier der kleine David, der den arroganten und scheinbar unbesiegbaren Goliath besiegt hat", verkündete Skoro. "Ich weiß, dass ihr mit mir nicht gerechnet habt, dass ich nicht in eure Rahmen passe, und dass ich euch auf die Nerven gehe und ihr euch in meiner Gegenwart nicht wohl fühlt. Aber das ist nichts im Vergleich dazu wie lange ihr schon uns allen auf die Nerven geht. Und merkt euch: das mache ich nicht wegen Interesse, sondern weil ich meine (Heimat) liebe.“

Die Wahllokale, in denen strenge hygienische Auflagen, wie Fiebermessen und Gesichtsmasken-Pflicht gelten, schließen um 19 Uhr.