Kroatien-Urlauber: Staugefahr, Grenzverkehr und Corona-Transit

Die klassischen Stau-Strecken sind den bayerischen Urlauber gut bekannt: Fahrten über A3, A9 und A8 können in Richtung Süden auch mal zur Geduldsprobe werden. Vor allem rings um die Wochenenden stellt die BR-Verkehrsredaktion starken Reiseverkehr fest. Doch auch unter der Woche kann man beispielsweise am Irschenberg oder dem Inntaldreieck bei Überlastung im Stau stehen. Wer in Richtung Slowenien oder Kroatien verreist, muss den Karawankentunnel kennen. Eine Röhre pro Fahrtrichtung ist zu wenig für den Urlauberstrom und das sorgt regelmäßig für stundenlange Wartezeiten in Kärnten auf der A11 in Richtung Slowenien.

Umfahrungsrouten? Klar, aber nicht für alle!

Wer den Tunnelstau vermeiden möchte, der hat unterschiedliche Ausweichmöglichkeiten: Gut zu umfahren ist er von Kärnten aus über den Loibl-Pass. Der ist allerdings kurvig und für Gespanne ungeeignet. Auch über Udine in Italien kann man Wartezeiten vermeiden, jedoch ist da die Autobahn zu empfehlen. Gerade am Wochenende und bei starker Verkehrsbelastung kann es passieren, dass kleine Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien nur für den lokalen Verkehr und nicht für Urlauber geöffnet sind, so z.B. zwischen Tarvis und Kranjska Gora. Laut der Deutschen Botschaft in Laibach müssen deutsche Urlauber nach Slowenien die Grenzen am Karawankentunnel, dem Loibl oder von Graz kommend am Übergang Spielfeld nutzen.

Wegen Reisewarnung: Wartezeiten auch auf Heimreise möglich

Wer die Sonne in Kroatien genossen hat und sich wieder auf die Heimreise nach Bayern macht, muss auch auf dieser Route mit Wartezeiten am Karawankentunnel rechnen. Das liegt nicht nur an der zu geringen Kapazität der Röhre, sondern auch an der Reisewarnung, die Österreich für seine Bürger im Bezug auf Kroatienreisen ausgesprochen hat. Bei der Einreise nach Österreich wird stichprobenartig Fieber gemessen und deutsche Urlauber dürfen aus Kroatien kommend Österreich nur durchqueren und sich dort nicht mehr aufhalten, auch nicht um zu tanken oder die Toilette aufzusuchen. Österreicher trifft es härter, die müssen noch an der Grenze zum Heimatland einen gültigen Corona-Test vorweisen oder ihn innerhalb von 48 Stunden nachholen. Österreich verstärkt übrigens auch die Gesundheitskontrollen am Brenner bei der Einreise aus Italien: Deutsche Urlauber können zwar ohne Test durchreisen, zu Wartezeiten kann es deswegen aber auch kommen.

Tests für Heimkehrer an der A3, der A8 und der A93

Wer in einem Corona Risikogebiet Urlaub gemacht hat und wieder nach Hause kommt, der muss einen Test machen. Aber auch freiwillige Tests sind möglich: Viele Reisende wollen sichergehen, dass sie zuhause niemanden anstecken. Doch auch hier kann es zu Wartezeiten kommen, wenn die Teststationen überlastet sind. An den Autobahnen kann man sich auf der A3 an der Raststätte Donautal-Ost, auf der A8 bei der Rastanlage Hochfelln-Nord und an der A93 bei der Rastanlage Inntal-Nord auf eine Covid-19 Infektion testen lassen.