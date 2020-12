Kroatien: Nachbeben und weitere Suche nach Opfern

Mehrere Nachbeben der Stärke 4,1 bis 4,8 haben seit den frühen Morgenstunden erneut die am schwersten betroffene Region um die Städte Petrinja und Sisak, rund 50 Kilometer südlich von Zagreb, erschüttert. Darinko Dumbovic, der Bürgermeister von Petrinja, zeigte sich am Morgen erschöpft: "Meine zweite schlaflose Nacht mit Menschen, die diese Tage und Nächte in Angst und Ungewissheit verbringen. Das was wir hier durchgehen kann man nicht in wenigen Worten beschreiben, und wenn wir ein wenig Schlaf finden, dann weckt uns das Erdbeben."

Rettungskräfte mit Großaufgebot im Einsatz

Hunderte von Soldaten und Angehörige der Rettungsdienste hatten in der Nacht ihre Suchaktionen nach Überlebenden fortgesetzt. Alle zuständigen Behörden in Kroatien, so sagte der Bürgermeister, hätten ihre Aufgabe erfüllt. Binnen einer Stunde nach dem schweren Beben gestern um 12 Uhr 19 seien die Rettungskräfte eingetroffen, hätten Verletzte, alte Menschen und Verschüttete bergen können.

"Wir haben gestern drei Stunden lang nach einer jungen Person, 21 Jahre alt, buchstäblich gegraben. Sie war verschüttet drei Meter tief im Gebäude der Stadtverwaltung, wir haben es geschafft, sie zu retten." Darinko Dumbovic, Bürgermeister von Petrinja

Zahl der Toten liegt aktuell bei sieben

Gestern waren sieben Menschen leblos geborgen worden, darunter ein 12-jähriges Mädchen sowie ein 20-jähriger Mann. Unter den 26 Verletzten befinden sich offiziellen Angaben zufolge sechs Schwerverletzte.

Die Einwohner von Petrinja sind vom Ausmaß der Zerstörungen in ihrer Stadt erschüttert: "Als es losging bin ich barfuß rausgerannt, zusammen mit dem Kind, buchstäblich nackt und barfuß, es war nur wichtig den Kopf zu retten, das Auto ist jetzt unser Dach überm Kopf, das Einzige was wir haben", so ein Eugenzeuge des Erdbebens. Ein anderer meint: "Schrecklich, schrecklich, das kann man nicht beschreiben, wir haben kaum den Kopf gerettet."

Ausmaß der Schäden noch nicht absehbar

Die finanziellen Schäden des schwersten Erdbebens seit vielen Jahren sind noch nicht abzuschätzen. Die kroatische Regierung, die ihre heutige Kabinettsrunde mit einer Schweigeminute für die Opfer der Naturkatastrophe begonnen hat, kündigte rasche Hilfe für die Betroffenen an: "Angesichts der Tatsache, dass wir uns am Ende des Jahres befinden, haben wir ad hoc finanzielle Mittel gesichert, und zwar 120 Millionen Kuna (ca. 16 Millionen €) als sofortige Unterstützung für die betroffenen Orte. Das ist natürlich nicht alles, das ist nur der Anfang, eine starke politische Unterstützung und ein Zeichen der Solidarität der kroatischen Regierung mit diesen Landkreisen und den Mitbürgern, die am schwersten von diesem Erdbeben betroffen wurden", so Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic.

Neben den Hilfszusagen der EU-Kommission kündigten auch zahlreiche Nachbarländer Kroatiens an, helfen zu wollen, darunter auch der serbische Staatspräsident Aleksander Vucic – was angesichts der unverändert angespannten Beziehungen zwischen Belgrad und Zagreb in Kroatien große Beachtung fand.

Weitere Nachbeben befürchtet

Die Leiterin des Seismologischen Instituts, Ines Ivancic, stimmte die Bevölkerung auf die Möglichkeit weiterer Beben ein: "Das war ein stark zerstörendes Erdbeben, dem leider noch eine riesige Anzahl von kleineren Nachbeben folgen werden, und das kann sich über Monate hinziehen."