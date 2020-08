Kroatien: Corona-Alarm im Urlaubsland

Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen heimzukehren, teilte das Außenministerium in Wien mit. Tatsächlich meldet Kroatien seit Tagen steigende Infektionszahlen mit dem Covid-19-Virus. Die Behörden räumten ein, dass Nachtlokale und Strandpartys ein Problem darstellen. Bei den 180 Neuinfizierten, die am Donnerstag gemeldet wurden, liegt das Durchschnittsalter bei 31 Jahren. "Ein großer Teil davon, mehr als zwei Drittel, hängt mit Treffen an der Adriaküste zusammen", sagte Krunoslav Capak, Chef des Instituts für öffentliche Gesundheit.

Ab Montag Pflichtquarantäne und Corona-Test auf eigene Kosten

In Österreich muss ab Montag bei der Einreise aus Kroatien, das ab dann als Risikogebiet gilt, ein Gesundheitszeugnis (mit negativem PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist) mitgeführt werden. Alternativ können sich Rückkehrende in (Heim-)Quarantäne begeben, müssen aber auch dann innerhalb von 48 Stunden verpflichtend einen PCR-Test veranlassen – und zwar auf eigene Kosten.

Ausweichen über Brenner soll ein Riegel vorgeschoben werden

Aufgrund der steigenden Zahlen auf dem Balkan werden seit Donnerstag auch an der Brenner-Grenze gesundheitspolizeiliche Kontrollen durchgeführt. Balkan-Rückkehrende könnten großräumig über den Brenner ausweichen, um Kontrollen an den Grenzübergängen in der Steiermark, Kärnten oder dem Burgenland zu umgehen, so die Begründung der Kontrollen.

Laut Johns-Hopkins-Universität wurden in Kroatien bisher 6.050 positive Coronavirus-Fälle gezählt, 161 Personen sind demnach mit oder an dem Virus verstorben.