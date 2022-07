Kritische Töne am Ende der Papst-Reise nach Kanada

Die Reise von Papst Franziskus nach Kanada neigt sich dem Ende entgegen. Er war dort, um sich für die vergangenen Vergehen der katholischen Kirche an der indigenen Bevölkerung zu entschuldigen. Doch das blieb nicht ohne Kritik.

Papst trifft ehemalige Schüler in Iqaluit

Die letzte Etappe seiner "Pilgerreise der Buße" nach Kanada führt Papst Franziskus am Freitag ans Nordpolarmeer. In Iqaluit, der Hauptstadt des Territoriums Nunavut, trifft er ehemalige Schüler der sogenannten Residential Schools. Diese waren rund 100 Jahre lang im Auftrag des Staates zum Großteil von katholischen Gemeinschaften betrieben worden. In den Internaten sollten indigene Kinder an die europäische Kultur angepasst werden. Dies geschah brutal und mit Gewalt, viele Jungen und Mädchen wurden psychisch und sexuell missbraucht, Tausende starben an Krankheiten und Mangelernährung.

Trudeau: "Vergebungsbitte ist nicht genug"

Bei einem Treffen mit kirchlichen Vertretern am Donnerstagabend in Québec bat Franziskus ausdrücklich um Vergebung für sexuellen Missbrauch. Mit seiner Bitte verband der Papst den Appell zur Umkehr – "Nie wieder", so sagte er in der Kathedrale Notre-Dame. Zuvor hatte Franziskus eine Messe in der Wallfahrtskirche Sainte-Anne-de-Beaupré gefeiert, dabei rief er die Katholiken des Landes auf, sich der Kolonialgeschichte zu stellen.

Vorangegangen war eine Begegnung mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Dieser hatte angemahnt, dass die katholische Kirche als Institution Verantwortung für die Grausamkeiten trage und mehr für eine Wiedergutmachung tun müsse.

Auch der frühere Vorsitzende der kanadischen Wahrheits- und Versöhnungskommission - Truth and Reconcilitation Commission, TRC - hält die Entschuldigung des Papstes an die Indigenen des Landes für unzureichend. Franziskus habe die "führende Rolle" der katholischen Kirche bei der Zwangsassimilierung indigener Kinder "nicht anerkannt", so Murray Sinclair am Dienstag.

150.000 Kinder von Indigenen betroffen

Die Worte des Papstes lägen weit hinter den Forderungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission zurück, wie sie in Kapitel 58 des Abschlussberichts 2015 formuliert worden seien. Sinclair, ein ehemaliger Richter, verurteilt vor allem ein Ausklammern der institutionellen Verantwortung der Kirche in der Entschuldigungsbitte. Für die Leiden der etwa 150.000 betroffenen Kinder seien nicht einige Wenige, sondern die Kirche als Ganzes verantwortlich.

Sinclair betont, die Kirche sei beim Internatssystem für Indigene "nicht nur ein Agent des Staates" gewesen. Sie habe die Regierungen im vergangenen Jahrhundert sogar gedrängt, die Assimilierung voranzutreiben und damit einen "kulturellen Völkermord" begangen. Die Kirche habe nicht nur mit dem Staat zusammengearbeitet, sondern ihn "angestiftet".

Ehrung durch Feder-Kopfschmuck stößt auf Kritik

Bei Indigenen stieß derweil auch das symbolische Geschenk eines Feder-Kopfschmucks an Papst Franziskus zum Auftakt seiner "Bußreise" für Kritik. Franziskus hatte am Montag den traditionellen Federschmuck nach seiner Entschuldigung im Namen der katholischen Kirche für die Zwangsassimilierung von rund 150.000 indigenen Kindern in katholischen Internatsschulen von Häuptling Wilton Littlechild erhalten.

Niigaan Sinclair, Professorin für indigene Studien der Universität Manitoba, sagte, Franziskus habe zwar guten Willen gezeigt, aber dafür allein noch nicht verdient, "ein uns heiliges Geschenk zu erhalten". Auch für Riley Yesno, Aktivistin für Rechte indigener Völker, nannte es "frustrierend", dass dem Papst so eine hohe Ehre zuteil werde. Dabei habe sich die Kirche im Umgang mit der indigenen Bevölkerung gänzlich unehrenhaft verhalten.

"Mit der Übergabe des Kopfschmucks wird ein Mann als Ehrenhäuptling geehrt und damit zu einem unserer Gemeinschaft", verteidigte der Stammesälteste der Samson Cree, John Crier, das Geschenk laut örtlichen Medienberichten. Es sei eine Anerkennung der Arbeit, die Franziskus geleistet habe, so Crier, der selbst Schüler einer Residential School war.

Nach seinem Besuch im hohen Norden Kanadas wird der Papst nach Rom zurückfliegen und am Samstag dort eintreffen.