Millionen Ukrainer nach Raketenangriffen ohne Strom

Neue Entwicklungen am Fluss Dnipro

Am Freitag hatte Russland seine Streitkräfte aus der südukrainischen Stadt Cherson nach achtmonatiger Besetzung komplett zurückgezogen. Zuvor waren die ukrainischen Truppen in dem Gebiet immer weiter vorgerückt. Für Russland bedeutete der Rückzug eine herbe Niederlage. Cherson war die einzige Regionalhauptstadt, welche die russischen Truppen gleich zu Beginn des Krieges erobert hatten.

Am Mittwoch verdichteten sich Hinweise, dass sich die russischen Streitkräfte in der Region Cherson weiter östlich des Flusses Dnipro zurückzogen. Auf Video-Material vom Dienstag war zu sehen, wie Ortschaften am Ostufer des Dnipro und weiter östlich ebenfalls geräumt waren. In Oleschky, das gegenüber von Cherson liegt, wurden Bilder von verlassenen russischen Bunkern gezeigt.

Russischer Rückzug aus Nova Kachowka?

Das Gebiet liegt nur zwei Autostunden entfernt von der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte. Die von Russland installierten Behörden erklärten, sie würden sich auch aus Nova Kachowka weiter östlich am Ufer des Dnipro zurückziehen. Das Gebiet liegt in der Nähe eines strategisch wichtigen Staudamms. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Natalja Humenjuk, eine Sprecherin des ukrainischen Militärs, sagte, es sehe ganz danach aus, dass die russischen Truppen etwa 15 bis 20 Kilometer östlich des Dnipros Stellung bezögen, um sich besser gegen Angriffe verteidigen zu können. Die russischen Streitkräfte seien aber immer noch in der Lage, von ihren Positionen aus die Stadt Cherson mit Raketen zu erreichen. "Aber wir haben auch etwas, um darauf zu antworten", sagte Humenjuk.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters