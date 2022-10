Kritische Infrastruktur: Ist Bayern auf Ausfälle vorbereitet?

Vor allem nach den Sabotage-Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipeline und den durchtrennten Kabeln bei der Bahn wird auf den Schutz der kritischen Infrastruktur ein besonderes Augenmerk gerichtet – und darauf, wie die Bevölkerung versorgt werden kann, sollte es zu Ausfällen kommen.

So verschaffen sich viele Bürgermeister und Landräte aktuell einen genauen Überblick über ihre kritische Infrastruktur, also die Strom- Wasser- und Treibstoffversorgung und alles, was zur Sicherstellung des öffentlichen Lebens gehört. Wie gut gesichert sind diese Netze – und wie gut sind wir vorbereitet, wenn etwas ausfällt? Einige Beispiele aus Bayern.

Viel verschiedene Infrastruktur in Gemeinden

In Ottobrunn, im Landkreis München, liegen die einzelnen kritischen Infrastrukturen in verschiedenen Händen. So läuft die Stromversorgung über die Stadtwerke München, ebenso ein Teil des Wasserleitungsnetzes. Der andere Teil Ottobrunns bezieht sein Wasser über die Nachbargemeinde Hohenbrunn. Und die Abwasserentsorgung wiederum erfolgt über den Zweckverband München-Südost.

Bei Blackout: Feuerwehr als Anlaufstelle

Die Feuerwehr Ottobrunn hat schon länger die kritische Infrastruktur der Gemeinde im Visier. Sie hat bereits vor vielen Jahren teilweise vorgesorgt und mehrere 60-Kilovolt-Ampere-Notstromaggregate im Gerätehaus der Feuerwehr für den Krisenfall stationiert.

Eines davon würde im Notfall, also wenn der Strom ausfällt, im Ottobrunner Rathaus zum Einsatz kommen. Über einen lokalen Einspeisepunkt würde das Rathaus zu 100 Prozent notstromversorgt sein. Ein weiteres Aggregat, das bei Stromausfall automatisch anspringt, würde das Feuerwehr-Gerätehaus, das zugleich auch Notarztstandort ist, mit Strom versorgen. Der Rest der Gemeinde säße allerdings im Dunkeln.

Aber: Das Feuerwehr-Gerätehaus wäre dann im Krisenfall die Anlaufstelle, das Versorgungszentrum für die Bevölkerung, erklärt Feuerwehr-Kommandant Eduard Klas. Die Speisekammer der Großküche ist schon jetzt bestückt mit haltbaren Lebensmitteln. 700 Essen werden permanent vorgehalten. Außerdem können hier alle drei Stunden rund 200 Bürger bekocht werden.

Tipps an Bevölkerung zur Vorbereitung

Ferner arbeiten Feuerwehr und Bürgermeister weiter daran, sich auf mögliche Katastrophenfälle vorzubereiten. Ein Krisenstab ist bereits eingerichtet, der sich regelmäßig trifft. So stehe in naher Zukunft eine entsprechende Übung an, berichtet Klas: ein Blackout im Rathaus.

Wichtig in so einem Fall ist die Rolle der Bevölkerung. Daher wünscht sich der Feuerwehrkommandant: "Bitte, bitte informierts euch. Trefft ein bisschen selber Krisenvorsorge, Taschenlampe, Batterien. Drei, vier Büchsen, Suppen, ein bisschen Wasser daheim, ein bisschen was zum Essen. Dass man die ersten Stunden und vielleicht sogar ein, zwei Tage, wo alle Hilfsorganisationen in einer natürlich gegebenen Chaosphase sind - damit wir Hilfsorganisationen die Zeit haben, eine provisorische Infrastruktur aufzubauen, um für die Bevölkerung da sein zu können."

Feuerwehr hat Dieselvorrat und analoge Funkgeräte

Ein unterirdischer Tank ist gefüllt mit 5.000 Litern Diesel – für Einsatzfahrzeuge und Notstromaggregate, wenn die Tankstellen nicht mehr funktionieren. Auch die kritische Infrastruktur "Kommunikation" hat die Ottobrunner Feuerwehr abgesichert – mit der guten alten Technik: analoge Funkgeräte und Piepser. Diese laufen batteriebetrieben. So kann sichergestellt werden, dass die Alarmierung alle Einsatzkräfte funktioniert - auch bei Stromausfall.

Wenig Notstrom-Aggregate wegen klammer Gemeindekassen

Eduard Klas erzählt, dass jeder Feuerwehr-Kommandant immer die Daseinsvorsorge für seine Gemeinde und somit für seine Bevölkerung im Kopf hat. Grenzen setzt dieser Vorsorge wie so oft das Geld, beklagt Klas: "Es gibt manche Feuerwehrkommandanten, die sagen ja meist: Seit zehn Jahren rede ich an den Gemeinderat hin, kauft halt mal ein Notstromaggregat, wenn der Gemeinderat das abgelehnt hat. Da kann der Feuerwehrkommandant und die Führung noch so gute Ideen gehabt haben, zur Daseinsvorsorge und zum Katastrophenschutz. Sie haben halt jetzt nichts und stehen blank."

Blank da stehen auch viele Gemeinden und Städte in anderen Landkreisen Bayerns. So auch im Landkreis Ostallgäu. Seit Monaten versuchen sich die Kommunen auf den Krisenfall vorzubereiten, so wie die gut 3.000 Einwohner große schwäbische Gemeinde Mauerstetten. Eines der Probleme ist ein sprichwörtliches Hauen und Stechen auf dem Markt um die Notstromaggregate, schildert Bürgermeister Armin Holdenried. "Die Preise steigen täglich. Also das ist schon bedrohlich, was da momentan so stattfindet."

Holdenried hatte Glück und konnte Notstromaggregate beschaffen. Mit deren Hilfe will er in jedem Ortsteil seiner Gemeinde eine Art Leuchtturm schaffen: In relevanten Gebäuden hat er Netztrenn- Schalter montieren lassen, die für den Notfall betriebsbereit sind, wie beispielswese eine Gaststätte, in der sich die Leute aufwärmen können oder auch mit Verpflegung versorgt werden.

Zuständig für kritische Infrastruktur: Vor allem Gemeinden und Kreise - und Betreiber

Zuständig für die kritische Infrastruktur sind also jeweils die Städte und Gemeinden, unterstützt vom jeweiligen Landkreis. Eine zentrale Aufsichtsbehörde dafür gibt es laut bayerischem Innenministerium nicht. Das hänge immer von der konkreten Einrichtung ab. Für den Flughafen München überwacht zum Beispiel das Luftamt Südbayern die Umsetzung von Sicherheitsauflagen.

Grundsätzlich gilt: Die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung, Gesundheit und Verkehr seien selbst für Schutz und Sicherheit verantwortlich, auch für die Cybersicherheit, teilt ein Sprecher des Innenministeriums mit. Das gilt auch für die Deutsche Bahn und dem Netzbetreiber Bayernwerk.

Netzleitstelle mit Stacheldraht und Kameras gesichert

So ist das Gebäude der Netzleitstelle in Dachau von außen mit Stacheldraht, Zaun und Kameras abgesichert, innen gibt es Sicherheitstüren, berichtet Wolfgang Tauber, Leiter der Systemführung von der Bayernwerk AG.

"Wir bereiten uns im Prinzip jedes Jahr durch Übungen und durch Trainings darauf vor. Das heißt, da darf im Prinzip jede Leitung ausfallen und eine andere Leitung übernimmt die Aufgabe. Das heißt, je höher man in der Spannungsebene geht, umso sicherer sind die Netze ausgebaut. Das wird natürlich immens teuer, wenn man das auch auf die Mittel und Niederspannungsebene umsetzen würde. Deswegen wird man da erst mal bei der Hochspannung auf und die Mittelspannungsnetze sind aber dann regional begrenzte Netzgebiete. Wo also dann ein Blackout natürlich auch regional begrenzt ist."

Experte: Kritische Infrastruktur in Bayern braucht besseren Schutz

Das alles reiche nicht aus, kritisiert Norbert Gebbeken, Sicherheitsexperte von der Bundeswehr-Universität Neubiberg bei München. Die kritische Infrastruktur in Bayern wie in ganz Deutschland müsse besser geschützt werden, so die Forderung des Forschungszentrum Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt (RISK) an der Bundeswehr-Uni.

Gebbeken sieht in den gesamten Bereichen der kritischen Infrastrukturen Nachholbedarf und Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Betrachtung der vernetzten Infrastrukturen. So bestehe schon seit langem die Forderung, über die Resilienz dieser Systeme nachzudenken. Das heißt: Wann kann unter welchen Bedingungen eine kritische Infrastruktur ausfallen? Und wie schnell muss sie wieder funktionieren? Diese Resilienz-Betrachtung werde in dieser Weise bisher nicht angestellt, kritisiert Gebbeken.

"Absolute Sicherheit kriegen wir nicht"

Einen Blackout, also einen flächendeckenden, langandauernden Stromausfall, hält Ingenieur Gebbeken für durchaus denkbar. Er wünscht sich eine deutlich bessere Ausstattung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das sich dann ressortübergreifend um die kritische Infrastruktur in Deutschland kümmert: "Ich glaube, wir verkennen die Komplexität der kritischen Infrastrukturen, bestimmte Knotenpunkte, die kann man schützen. Aber wir müssen kritische Infrastrukturen sehen wie ein Nervensystem, wie ein neuronales Netz. Und ein Neurologe weiß ganz genau, wo er den Schnitt setzen muss, um dann bestimmte Bereiche außer Kraft zu setzen. Und so ist das auch bei den kritischen Infrastrukturen. Das Sichern der Knotenpunkte heißt noch nicht, dass wir eine absolute Sicherheit kriegen. Und die kriegen wir auch nicht. Dass es bei solchen vernetzten Strukturen nicht möglich."