Lob, Kritik und Spontandemos nach EU-Urheberrechtsvotum

Heute noch sollen Gegner der EU-Urheberrechtsreform in zahlreichen deutschen Städten erneut auf die Straße gehen, so hat es die Kampagne "Save the Internet" auf Twitter angekündigt. Sie wollen gegen die Zustimmung des EU-Parlaments zu der Richtlinie protestieren. Unter anderem sollen die Demonstrationen am Nürnberger Hauptbahnhof und auf dem Frankfurter Römer stattfinden. Morgen ist auch gegenüber der Staatskanzlei in München eine Kundgebung geplant.