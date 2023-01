Artikel mit Video-Inhalten

> Kritik in Russland nach Tod dutzender russischer Soldaten

Kritik in Russland nach Tod dutzender russischer Soldaten

Putins Truppen geraten in der Ukraine immer mehr in die Defensive. So mehren sich unzufriedene Stimmen im eigenen Land. Schwere Verluste in der Ostukraine zwingen die Militärführung zu ungewöhnlichen Eingeständnissen. Es folgt massive Kritik.