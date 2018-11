Kritik an Spahn-Vorstoß zu Parteidebatte über Migrationspakt

Spahn hatte am Wochenende vorgeschlagen, dass die CDU auf ihrem Parteitag im Dezember über eine Zustimmung zum UN-Migrationspakt abstimmt. Dafür wollte er in Kauf nehmen, dass Deutschland das Dokument womöglich erst nach dem dafür vorgesehenen Termin unterzeichnet. In der CDU löste das teils deutliche Kritik aus.

Altmaier: erstaunt über die Debatte

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, er sei von Spahns Vorstoß überrascht. In der vorletzten Woche hätten die Unions-Bundestagsabgeordneten drei Stunden lang über das Thema diskutiert.

"Es gab eine ganz breite Mehrheit, dass wir uns hier von populistischen Kräften nicht in Boxhorn jagen lassen". Peter Altmaier, CDU

Er habe zudem nicht den Eindruck gehabt, dass sich Spahn bei jener Gelegenheit "in der Weise" geäußert habe wie jetzt.

Röttgen: Zustimmung nicht infrage stellen

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sagte der Bild-Zeitung:

“Die Unterzeichnung des Migrationspakts notfalls zu verschieben, wäre eine doppelte Führungsschwäche, die sich Deutschland nicht erlauben darf.“ Norbert Röttgen, CDU

Der Pakt sei auch ein enorm wichtiger erster Schritt der internationalen Gemeinschaft, Migration zu steuern.

Hardt: Bürgern kein flaues Gefühl vermitteln

Auch der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, wies Bedenken gegen eine Zustimmung zurück. Dadurch würden diffuse Ängste geschürt und Menschen verunsichert, wie er der Zeitung “Welt“ sagte. Niemand aus den demokratischen Parteien solle sich für so etwas hergeben.

“Denn selbst wenn sich am Ende nichts von den Sorgen bewahrheitet, bleibt bei den Bürgern ein flaues Gefühl.“ Jürgen Hardt, CDU

Harbarth: keine Veranlassung Zeitplan zu verändern

Ähnlich äußerte sich Vizefraktionsschef Stephan Harbarth. Er sagte der “Rhein-Neckar-Zeitung“:

“Es gibt keine Veranlassung, etwas an dem vorgesehenen Zeitplan für den UN-Migrationspakt zu ändern. Der Deutsche Bundestag wird Ende November einen Antrag verabschieden, durch den er sich eindeutig positioniert und der Bundesregierung Rückendeckung gibt.“ Stephan Harbarth, CDU

Strobl: keinen Teilrückzug vollziehen

Skeptisch zeigte sich auch CDU-Vizechef Thomas Strobl. Der Bild-Zeitung sagte er, in der Partei um den richtigen Weg zu ringen, sei grundsätzlich immer vernünftig. Aber:

“Ich bin sehr dafür, dass wir für den Migrationspakt werben - und absolut dagegen, dass wir aus Furcht vor der irreführenden AfD-Kampagne auch nur einen Teilrückzug vollführen.“ Thomas Strobl, CDU

Allerdings kritisierte er auch die Bundesregierung. Diese habe nicht frühzeitig für den Pakt geworben.

Spahn bekommt aber auch Zustimmung

Allerdings steht Spahn nicht alleine da. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Entwicklungshilfe, Peter Ramsauer, will den UN-Pakt von Haus aus “nicht mittragen“. Er sagte der „Welt“:

“Durch das gesamte Dokument zieht sich eine Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen. Das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor.“ Peter Ramsauer, CSU

Das Unbehagen werde in der CSU-Bundestagsfraktion und der CSU-Landesgruppe auf breiter Front geteilt.

Spahn dringt auf Abstimmung auf dem Parteitag

Jens Spahn hatte angesichts der Widerstände vieler Länder eine Abstimmung über den UN-Migrationspakt auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember gefordert. Alle Fragen der Bürger gehörten auf den Tisch und beantwortet, sonst hole uns das politisch schnell ein, so Spahn.

Notfalls würde man den UN-Migrationspakt eben später unterzeichnen, hatte er der "Bild am Sonntag" gesagt. In der Unionsfraktion sei intensiv über den Migrationspakt diskutiert worden. "Das sollten wir genauso offen auf dem CDU-Parteitag tun und das weitere Vorgehen abstimmen."

Union hat schon zugestimmt

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU hat den Pakt bereits gebilligt. Der CDU-Parteitag, auf dem Spahn das Thema debattieren will, findet am 7./8. Dezember statt - nur wenige Tage vor dem geplanten Unterzeichnungsgipfel am 10./11. Dezember. Kanzlerin Angela Merkel ist ebenso wie der Koalitionspartner SPD für ein klares Ja.