Kritik an Plänen für PCR-Tests: "Millionen Menschen vergessen"

Wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus schießen die Infektionszahlen in die Höhe. Die Test-Kapazitäten sind vielerorts längst am Limit, deshalb haben sich Bund und Länder dazu entschlossen, zu "priorisieren": PCR-Tests sollen nur noch für vulnerable Gruppen zur Verfügung stehen sowie für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen. Der Beschluss sorgt allerdings für reichlich Kritik: Die einen fühlen sich übergangen, die anderen halten die Priorisierung grundsätzlich für problematisch.

Brysch: "Größten Pflegedienst Deutschlands vergessen"

Aus Sicht von Eugen Brysch, dem Vorsitzenden der Stiftung Patientenschutz, haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dabei einen entscheidenden Fehler gemacht: Sie hätten den "größten Pflegedienst Deutschlands" vergessen, nämlich die fünf Millionen Angehörigen, die ihre Verwandten zu Hause pflegten und jetzt keinen Zugang mehr zu Labor-Tests hätten. Grundsätzlich sei es freilich zu begrüßen, dass vulnerable Gruppen wie Ältere priorisiert würden, so Brysch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Scharfe Kritik kommt auch vom Deutschen Lehrerverband. Dessen Präsident Heinz-Peter Meidinger monierte, die Politik ducke sich weg, wenn es darum gehe, Schüler und Lehrkräfte besser zu schützen. Dabei habe die Politik doch "unisono beteuert, dass das Offenhalten von Schulen oberste Priorität hat": für Meidinger ein "schreiender Widerspruch".

Söder: "Regierung wird bald keine Ahnung mehr haben"

Aber auch in der Politik selbst zeigen sich nicht alle zufrieden mit dem, was die Ministerpräsidentenkonferenz in punkto PCR-Tests beschlossen hat. CSU-Chef Markus Söder brachte es am späten Abend in der ARD folgendermaßen auf den Punkt: Die Regierung werde bald "keine Ahnung mehr haben", wie hoch die Infektionszahl wirklich sei.

Und Söder legte noch eins drauf: Es sei "kein starkes Zeichen für die Logistik und die Materialbeschaffung in Deutschland", dass nicht genug PCR-Kapazitäten vorhanden seien.

Labor-Verband sieht Gesprächsbedarf

Dass die Test-Kapazitäten in Deutschland - gerade mit Blick auf Omikron - alles andere als ausreichen, scheint klar zu sein. Die Frage ist, wie schnell es geht, diesen Mangelzustand zu beheben. "Wir können die Kapazitäten nicht beliebig von heute auf morgen ausbauen", machte Michael Müller deutlich, der Vorsitzende des Verbandes der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). Er wünscht sich Gespräche mit der Politik.

Dabei gehe es um Geräte, um Mitarbeiter und auch um die Frage, was passiert, wenn die höhere Kapazität aufgebaut und dann im Zweifel nicht benötigt wird, so Müller.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski. Er sagte der "Welt", es mangele an Personal in den Laboren, und dieser Mangel lasse sich vorerst auch nicht beheben.