Kritik an Papst Äußerung zu Abtreibung

Grünenpolitikerin Simone Peter hält die Papstaussage für "vorgestrig“. Ein solcher Vergleich, schreibt sie auf Twitter gehöre nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Auch der Verein "Frauenwürde“ widerspricht dem Papst: Die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen einem Auftragsmord und einem Schwangerschaftsabbruch beleidige sowohl die Opfer eines Mords als auch die Gewissensentscheidung einer Frau. Der Verein gehört zur katholischen Reformbewegung "Wir sind Kirche“. Die "geringe Sensibilität" gegenüber schwangeren Frauen in einer Notsituation reihe "sich ein in die vielen abstrusen Gedanken der Päpste zur Lebenswirklichkeit von Frauen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Verhaltene Unterstützung von Donum Vitae

Der Verein Donum Vitae berät Frauen in Schwangerschaftskonflikten. Dessen Bundesvorsitzende Rita Waschbüsch erklärt in der Bild-Zeitung: "Aus christlicher Sicht hat der Papst absolut recht“. Abtreibung sei eine Tötung. Allerdings gebe es im deutschen Recht einen Unterschied zwischen Mord und Tötung. Außerdem zeigten die Erfahrungen aus der Praxis, dass die meisten Frauen in einem Schwangerschaftskonflikt unter existenzieller Not litten und nicht mehr weiter wüssten.

Franziskus hatte gestern beklagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch vor allem als Lösung eines Problems verstanden werde. Das sei, als ob man einen Auftragsmörder engagiere, um ein Problem zu lösen.