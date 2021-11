Kritik an ersten Zielen der Weltklimakonferenz in Glasgow

Am dritten Tag der Konferenz haben weitere Nationen ihre Klimaziele vorgestellt. Vom 1,5-Grad-Ziel ist die Staatengemeinschaft jedoch noch weit entfernt. Außerdem gibt es Kritik von Umweltschützern und Klimaexperten.

Johnson für Erhalt der Wälder

Der Gastgeber, der britische Premierminister Boris Johnson, hatte schon vor Beginn der Klimakonferenz betont, dass es auf den Erhalt der Wälder weltweit ankomme im Kampf gegen den Klimawandel. Auf mehreren Pressekonferenzen hatte der Politiker erklärt, welche vier Punkte aus seiner Sicht wichtig sind: Kohle, Autos, Geld und eben Bäume. Nun präsentierte er also in Glasgow eine Initiative zum Schutz des Waldes.

Vereinbarung: Abholzung bis 2030 stoppen

Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs haben sich auf der Klimakonferenz zum verstärkten Kampf gegen die Vernichtung der Wälder verpflichtet – darunter Brasilien, Russland, Kanada, die USA. Bis 2030 soll die Abholzung gestoppt werden. Wenn die Staatengemeinschaft das 1,5-Grad-Ziel erreichen und vom Klimawandel betroffene Länder unterstützen wolle, dann müssten die Wälder weltweit geschützt werden, meint Johnson. Grundsätzlich stimmen Fachleute dieser Aussage zu. Beim Roden von Wäldern werden große Mengen CO2 freigesetzt.

Bundesregierung unterstützt Vorhaben

Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Jochen Flasbarth begrüßte die Vereinbarung. Man habe ohne den Schutz der Wälder überhaupt keine Chance, den Planeten auf einen 1,5-Grad-Ziel-Pfad zu bekommen, so Flassbarth, da sie Kohlendioxid einspeichern.

Kritik von Umweltschützern

Aber: Die Glasgower Initiative ist nicht verbindlich, was Nicht-Regierungs-Organisationen kritisieren. Zum Beispiel Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF: Die heutige Klima- und Biodiversitätskrise brauche sehr viel schnellere und verbindlichere Maßnahmen, als hier durch Freiwilligkeit erreicht werden könne. Die heutige Initiative werde glaubwürdig und wirksam, wenn sie sich schnell in national verbindlichen Regeln niederschlage. Dies ist ihrer Meinung nach besonders wichtig, weil die Entwaldung für etwa 15 bis 20 Prozent der menschlichen Kohlenstoff-Freisetzungen verantwortlich ist.

Britische Regierung lobt sich

Die britische Regierung bezeichnete das Vorhaben hingegen als "beispiellos". Allerdings hatten rund 200 Teilnehmer eines UN-Klimatreffens in New York bereits 2014 angekündigt, die Entwaldung bis 2020 deutlich aufzuhalten und bis 2030 zu stoppen. Trotzdem geht die Abholzung ungebremst weiter. Darauf verweist auch der Klima- und Waldexperte Simon Lewis vom University College London. In der BBC erklärte, es sei eine gute Nachricht, dass sich so viele Länder politisch dazu verpflichtet hätten, die Entwaldung zu beenden, die Welt sei aber bereits vor Jahren schon an diesem Punkt gewesen.

Methan-Ausstoß soll gesenkt werden

Vertreterinnen und Vertreter aus 80 Staaten unterzeichneten auf der Klimakonferenz darüber hinaus eine Initiative, um den Methan-Ausstoß zu reduzieren. Das Gas trägt in besonderem Ausmaß zur Erderwärmung bei. Der Methan-Ausstoß soll bis zum Jahr 2030 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2020 sinken. Methan ist eines der stärksten Treibhausgase, es ist etwa 80 Mal klimaschädlicher als CO2. Freigesetzt wird es unter anderem in der Landwirtschaft beim Verdauungsprozess von Rindern sowie in der Erdgas-, Erdöl- und Kohleindustrie. Die jüngste Initiative könnte laut Experten eine starke kurzfristige Wirkung im Kampf gegen die Klimakrise haben.

"Eines der wichtigsten Dinge, die wir bis 2030 tun können, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten, ist die schnellstmögliche Reduzierung unserer Methan-Emissionen." US-Präsident Joe Biden

Beteiligt an dem Abkommen sind demnach Länder, die für rund die Hälfte der weltweiten Methan-Emissionen verantwortlich sind. Einige der größten Emittenten wie China, Indien, Russland und Australien schlossen sich dem Vorstoß jedoch nicht an.

Kritik an China

Am dritten Tag der Klimakonferenz sprachen in Glasgow erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs und äußerten sich zu ihren Plänen gegen den Klimawandel. Staatssekretär Flasbarth kritisierte, dass Chinas Staatschef nicht nach Glasgow reiste. Die Rolle Chinas sei enttäuschend. Trotzdem sei es erforderlich, im Dialog mit China weiterzugehen.

Deutschland unterstützt Südafrika

Deutschland kündigte außerdem an, Südafrika beim Kohleausstieg zu unterstützen. Die Bundesregierung stellt dazu rund 700 Millionen Euro bereit. Die Partnerschaft wurde gemeinsam mit Großbritannien, den USA, Frankreich und der EU angekündigt. Insgesamt werden 8,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Südafrika zu fördern und Stromnetze zu erneuern.