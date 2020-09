Kritik an der Corona-Politik: Wie viel ist möglich?

Die Zustimmung vieler Bürger für die Corona-Maßnahmen der Politik ist seit dem Ausbruch der Pandemie im März deutlich gesunken. Das hat sich jüngst auch in der Groß-Demonstration vor dem Brandenburger Tor gezeigt. Die Bundestagsabgeordnete Margarete Bause von den Grünen kann die Kritik vieler Menschen verstehen.

"Mir geht es ja auch selber oft so, dass ich mir sage: Das ist mir jetzt alles zu viel: Und Abstand halten und immer dran denken, und Maske aufsetzen. Das ist ja auch nervig, muss man wirklich sagen." Margarete Bause, Grüne

Bereits vor Corona viel demonstriert

Margarete Bause hat während ihrer langjährigen politischen Karriere als Grüne und auch davor viel demonstriert. Gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen Gorleben, gegen die WAA, gegen Franz Josef Strauß. Nicht immer ging es dabei friedlich zu. Und doch gibt es für sie Unterschiede zu Demonstrationen, wie sie etwa die Initiative "Querdenken" in Berlin vor wenigen Tagen angemeldet hatte. Wenn etwa Plakate mit Bildern von Gesundheitsminister Spahn oder des Virologen Drosten in Sträflingskleidung durch die Straßen getragen werden – dann gehe das eindeutig zu weit, so Bause.

"Da geht es nicht mehr darum, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zur Diskussion zu stellen, zu kritisieren. Sondern andere Menschen die Würde abzusprechen. Oder auch gewalttätig vorzugehen gegen die Grundfreiheiten in unserer Demokratie. Und das ist die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit und das ist auch die Versammlungsfreiheit." Margarete Bause, Grüne

Diskurs als Mittel einer Demokratie

Die Heidelberger Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann schätzt, dass bei den unterschiedlichen Hygiene-Demonstrationen ein Drittel der Teilnehmer besorgte Bürger sind, die nichts mit Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, Rechtsextremen oder Fake-News-Verbreitern zu tun haben. Bürger, die um ihre Grundrechte besorgt sind. Um diesen Teil der Bevölkerung müsse man kämpfen, meint die Politologin.

"Ich denke, wir müssen weiter auf den Diskurs setzen. Also das Mittel, was wir haben in einer demokratischen Gesellschaft ist eine breite Debatte. Und natürlich zählt dazu das Demonstrationsrecht dazu." Ulrike Ackermann, Politikwissenschaftlerin

Doch wie kann dieser Diskurs aussehen? Wie kann seriöse Kritik an den Corona-Maßnahmen lauten? Der Verein "Mehr Demokratie" hat zusammen mit drei weiteren Verbänden eine Initiative gestartet, mit dem Ziel die bisherige Corona-Politik und die damit verbundenen, zum Teil tief in die Grundrechte eingreifenden Maßnahmen aufzuarbeiten. Eine kritische Aufarbeitung, die unaufgeregt, solide und transparent sein sollte, sagt Ralf Uwe Beck, der Sprecher des Bundesvorstandes von "Mehr Demokratie":

"Das stellen wir uns auf der Ebene des Gesetzgebers vor mit einer Parlamentskommission, beim Bundestag. Die sollte hälftig mit Abgeordneten besetzt sein und hälftig mit Expertinnen und Experten. So dass dann Politik und Wissenschaft tatsächlich an einen Tisch kommen." Ralf Uwe Beck, Bundesvorstand "Mehr Demokratie"

Beck: "Bürger sollten beteiligt werden"

In einem zweiten Schritt, so Ralf Uwe Beck, sollen dann die Bürger an der kritischen Aufarbeitung beteiligt werden. "Das denken wir uns als ein Bürgerrat, also nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, der dann das, was in dieser Krise vom Stapel gelassen worden ist von der Politik, auf den Prüfstand stellt.", so Beck.

Ein komplizierter und möglicherweise langwieriger Prozess, räumt Ralf Uwe Beck ein. Der aber keine andere Möglichkeit sieht, um die Akzeptanz der politischen Entscheidungen zu vergrößern und damit Corona-Skeptiker möglicherweise umzustimmen.

Bause sieht Parlamentarier in der Pflicht

Mehr Diskussion über den richtigen Weg aus der Corona-Krise und über die einzelnen Maßnahmen - gerne auch kontrovers - das wünscht sich auch die Grünen-Politikerin Margarete Bause. Und sie hat eine klare Vorstellung davon, wo das stattfinden soll:

"Der Ort dafür ist natürlich das Parlament. Das Parlament muss bei zukünftigen Maßnahmen, die auch besonders in die Rechte der Menschen eingreifen, deutlicher und besser als bisher beteiligt werden. Politik über den Verordnungsweg darf nur im absoluten Ausnahmefall passieren." Margarete Bause, Grüne

Gerichte als Schauplatz seriöser Corona-Kritik

Doch nicht nur im Parlament dürfte die bisherige Corona-Politik kontrovers aufgearbeitet werden, auch die Gerichte werden künftig wohl Schauplatz seriöser Corona-Kritik. Das erwartet der ehemalige Verfassungsrichter Hans Jürgen Papier. Zu sehr wurden nach seiner Einschätzung die Parlamente an den Rand gedrängt, zu sehr beruhten die Einschränkungen auf Rechtsverordnungen der Regierungen.

"Ich bin ganz sicher. Die rechtsstaatliche Aufarbeitung wird kommen. Und sie wird möglichweise auch einige Überraschungen noch bringen. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage, ob es nicht geboten ist, den Unternehmen, etwa den Klein- und mittleren Unternehmen gewissermaßen eine mehrmonatige Schließung zuzumuten, ohne dass der Gesetzgeber gleichzeitig eine angemessene Entschädigung vorsieht." Hans Jürgen Papier, ehemaliger Verfassungsrichter