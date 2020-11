Kritik an Corona-Kontaktbeschränkungen für Kinder

Bund und Länder haben am Montag in einem Beschluss empfohlen, dass sich Familien nur noch mit einem weiteren festen Hausstand treffen. So sollen die Kontakte beschränkt und die Corona-Pandemie eingedämmt werden. Der Appel, der bald zum Verbot werden könnte, schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Das heißt, sie müssten sich auf unbestimmte Dauer auf einen Freund oder eine Freundin festlegen. Dagegen regt sich Kritik.

Holetschek: Maßnahmen an die Lebenswirklichkeit anpassen

Klaus Holetschek (CSU), Staatsekretär im Bayerischen Gesundheitsministerium, hat die Ministerpräsidenten aufgefordert, die geplante "Ein-Kind-Regel" zur Corona-Eindämmung zu überdenken. Das sagte er der Münchner Runde am Mittwochabend im BR-Fernsehen. Das Wichtigste sei, die Kontakte zu unterbrechen, so Holetschek. Deswegen sei die Maßnahme zwar an sich richtig, aber sie müsse praxisnah ausgelebt werden können. Es müsse immer wieder zwischen der einzelnen harten Maßnahme und der Lebenswirklichkeit der Menschen differenziert werden, forderte Holetschek in der Talkrunde.

"Tränenreiche Zurückweisungen"

Ähnlich äußerte sich auch Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers im Interview mit der "Passauer Neuen Presse": "Da werden Kinder gezwungen, sich zwischen Freunden zu entscheiden. Es wird tränenreiche Zurückweisungen geben. Das ist unbarmherzig." Es gebe keinen vernünftigen Grund für diese Maßnahmen. Die Kinder seien zusammen in der Schule und im Kindergarten, da müsse man auch ermöglichen, dass sie privat mehrere Freunde treffen.

Kinderarzt-Verband gegen Schulschließungen

Gegen Kontaktbeschränkungen bei Kindern ist auch Thomas Fischbach, der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. "Jede Einschränkung für das Erleben von Freundschaften ist immer belastend, und für Kinder besonders", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "Da Kinder bis zehn Jahre das Virus erwiesenermaßen deutlich seltener weitergeben, selbst wenn sie sich anstecken, ist die geplante Begrenzung auf einen Spielkameraden für diese Altersgruppe überflüssig und schädlich."

Für Jugendliche würde die Regel "hingegen Sinn machen, wenn die Kontaktbeschränkung dabei hilft, die Schulen offen zu lassen, denn Jugendliche sind ähnlich infektiös wie Erwachsene." Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sprach sich entschieden dafür aus, dass die Schulen und Kindertagesstätten für den Präsenzunterricht geöffnet bleiben.