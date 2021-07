Kritik am Inzidenzwert: Hospitalisierung als neuer Indikator?

Er ist der Fixpunkt der deutschen Corona-Politik und entscheidet seit Monaten über Lockdown oder Lockerungen: der sogenannte Inzidenzwert. Doch es gibt Kritik, dass er als einziger Indikator für die Pandemie-Lage herangezogen wird. Nun könnte der Wert an Bedeutung verlieren.

RKI will Hospitalisierung als zusätzlichen Faktor

Denn zur besseren Einordnung des Pandemiegeschehens in Deutschland will das Robert Koch-Institut (RKI) offenbar einen zusätzlichen Leitindikator einführen. Dabei handele es sich um die sogenannte Hospitalisierung, also die Behandlung in einem Krankenhaus, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine interne Präsentation des RKI.

Es seien "weiterhin mehrere Indikatoren zur Bewertung notwendig, aber die Gewichtung der Indikatoren untereinander ändert sich", hieß es laut "Bild" in dem RKI-Papier. Das Institut begründet die Hinzunahme der Hospitalisierung demnach mit den "Konsequenzen zunehmender Grundimmunität". Es rechnet mit einer "Abnahme des Anteils schwerer Fälle" und fordert daher einen "stärkeren Fokus auf die Folgen der Infektion", darunter schwere Erkrankungen mit Hospitalisierung, Todesfälle und langfristige Folgen.

Jens Spahn: Hohe Inzidenz nicht gleich viele Intensivpatienten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits gestern angekündigt, künftig mehr auf die Krankenhäuser achten zu wollen - und von dort nun genauere Zahlen gefordert. "Da die gefährdeten Risikogruppen bereits geimpft sind, bedeutet eine hohe Inzidenz nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten", sagte Spahn der "Bild am Sonntag".

"Wir wollen wissen, wer erkrankt und wie gut er geschützt ist. Nur so können wir zeitnah abschätzen, wie hoch die Belastung für das Gesundheitssystem wird und wie gut die Impfungen wirken."

Inzidenzwert schon lange in der Kritik

Kritik an der Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es schon lange - andere Zahlen seien ebenso wichtig. Die SPD-Bundestagsfraktion teilte am Samstag in einer Stellungnahme mit, die Inzidenz werde nach der erfolgreichen Impfkampagne keine hinreichende Kennziffer mehr sein.

So sieht es auch Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU). "Je mehr Menschen geimpft und getestet sind, desto mehr verliert der Inzidenzwert allein an Aussagekraft", sagte er der "Welt am Sonntag". Deshalb solle im Herbst der Fokus mehr auf die Intensivbettenbelegung gerichtet werden.