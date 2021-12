Kritik an Corona-Beschlüssen: "Wir sind nicht mutig genug"

Unzureichend: So kommentieren viele Politiker und auch Virologen das, was Bund und Länder gestern in Sachen Corona beschlossen haben. Einer der Kritiker ist Ralph Brinkhaus, der Unionsfraktionschef: "Kurz zusammengefasst: zu wenig, zu spät", sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Mit dieser Meinung steht er nicht allein da.

Brinkhaus erinnert an Mahnung des Robert Koch-Instituts

Der CDU-Mann bezog sich unter anderem auf die dringende Mahnung des Robert Koch-Instituts, das gestern sofortige und maximale Kontaktbeschränkungen empfohlen hatte: "Ich nehme das sehr ernst, was das RKI sagt, was Herr Wieler sagt. Deshalb hätte ich mir gewünscht, mehr und früher, also keine Weihnachtspause bei den Restriktionen", betonte Brinkhaus.

Ähnlich äußerte sich der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger in der Früh im BR. Ihn erinnerten die Beschlüsse von gestern an den "Lockdown light" aus dem vergangenen Jahr, so Pilsinger. "Wir machen wieder denselben Fehler, und da sehe ich ganz schwarz in die Zukunft."

Auch Pilsinger, der selbst Arzt ist, hätte sich schon für Weihnachten eine Reduzierung der Kontakte gewünscht: "Wir sind nicht mutig genug, wollen den Leuten nicht auf die Füße treten."

Ärztepräsident Reinhardt: "Man muss Kompromisse machen"

Aber es gibt auch Stimmen für die beschlossene "Weihnachtspause". Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, etwa hält es für richtig, dass die verschärften Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten gelten. "Ich glaube, dass diese drei oder vier Tage Differenz keinen wesentlichen Unterschied ausmachen", sagte er dem SWR. Nach seinen Worten sind die Menschen "müde angesichts der vielen Maßnahmen". Deshalb müsse man auch "ein ganz klein bisschen Kompromisse machen".

Handelsverband begrüßt Verzicht auf Schließung von Geschäften

Erfreut zeigt sich der Handelsverband Deutschland (HDE). Bund und Länder hätten deutlich gemacht, dass "ein Zurück in einen pauschalen und unverhältnismäßigen Lockdown keine Lösung ist", betonte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Allerdings: Nur unter 2G-Bedingungen mit Zugang für Geimpfte und Genesene öffnen zu dürfen, sei für viele Händlerinnen und Händler eine große Herausforderung und habe die Existenznot in den vergangenen Wochen verschärft.

Mittelstand sieht ganze Branchen "allein gelassen"

Nicht weit genug gehen wiederum dem deutschen Mittelstand die Beschlüsse, und zwar dahingehend, dass entscheidende Antworten fehlten, betont Hans-Jürgen Völz, der Chefvolkswirt des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Viele Unternehmen fragten sich, wie sie die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Maßnahmen unbeschadet bewältigen könnten. Dabei würden ganze Branchen gerade "im Grunde genommen allein gelassen".

Lauterbach: "Es gibt keine rote Linie"

Voraussichtlich am 7. Januar wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz das nächste Mal zusammenkommen, um über die Corona-Lage zu beraten. Nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahmen dann nochmal verschärft werden, wie Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) gestern eingeräumt hat.

Wenn es die Fallzahlen erforderten, müsse auch ein harter Lockdown diskutiert werden, so Lauterbach in der ARD. Es gebe "keine rote Linie", nur "zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht".

Auch FDP schließt Lockdown nicht komplett aus

Wenn es denn sein muss, wäre übrigens auch die FDP dabei, betont Verkehrsminister Volker Wissing. Omikron sei eine neue Herausforderung, und die Politik müsse flexibel auf neue Herausforderungen reagieren. Zu Weihnachten setzt Wissing aber erstmal auf Eigenverantwortung: Jeder müsse für sich selbst "über seine persönlichen Kontakte nachdenken".