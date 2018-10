Kritik an AfD-Portal: Kinder nicht zu Denunzianten erziehen

Seit 18.September ist das Internetportal "Neutrale Schulen Hamburg" freigeschaltet. Weit über 1000 Hinweise sind auf der von der AfD initiierten Plattform eingegangen.

Anonym oder mit Klarnamen können dort Lehrer gemeldet werden, die in ihrem Unterricht, so nennt es die AfD, "linke Ideologieprogramme" verfolgen. Schwerwiegende Fälle leitet die Partei an die Schulbehörde weiter.

AfD-Meldeportal laut Kultusminister ein "No go"

Die Kultusministerkonferenz hat das Meldeportal scharf kritisiert. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter sprach von einem "No go".

"Die Kinder sollen zu engagierten Demokraten erzogen werden, nicht zu Denunzianten." Helmut Holter, Bildungsminister Thüringen

Das Meldeportal erinnere jedoch an das Drittel Reich oder Überwachung und Denunziantentum in der DDR.

Rat an Lehrer: Nicht einschüchtern lassen

Klar ist, dass das anonymisierte Verfahren, mit dem das AfD-Portal in Hamburg arbeitet, zum Missbrauch förmlich einlädt. Dennoch könne man rein rechtlich kaum etwas dagegen ausrichten, sagt Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe. Grundsätzlich seien solchen Portale zulässig.

Der Hamburger Bildungssenator rät seinen Lehrern, sich nicht einschüchtern zu lassen, und politisch kontroverse Themen durchaus zu diskutieren.

Als Leitfaden dient dazu seit 1976 der sogenannte Beutelsbacher Konsens, in dem länderübergreifend festgelegt wurde, wie politische Themen an den Schulen behandelt werden können. Dieser Konsens beinhaltet drei Punkte: Schüler dürfen nicht an der Bildung eines eigenen Urteils gehindert werden. Zweitens: Lehrer sollen so handeln, dass die Schüler in der Lage sind selbstständig Entscheidungen zu treffen.

Bayerns Kultusminister pocht auf Ausgewogenheit

Dem bayerischen Kultusminister Bernd Sibler ist vor allem der dritte Punkt wichtig: Die Ausgewogenheit:

"Natürlich gehört gerade zur politischen Bildung dazu, dass Konflikte als solche auch dargestellt werden. Ich muss eben plural informieren. Und eine Position und Gegenposition darstellen. Da bin ich sofort auf der sicheren Seite. Und wenn es zu Problemen kommt werde ich mich sofort persönlich für die betroffenen Lehrer verwenden." Bernd Sibler, bayerischer Kultusminister

Denn die AfD hat angekündigt, nach dem Hamburger Vorbild in weiteren Ländern solche Meldeportale einzurichten, auch in Bayern.

Die Kultusministerkonferenz jedenfalls lehnt derartige Plattformen klar ab. Helmut Holter rät Lehrern dazu, Haltung zu zeigen. "In dem Moment wo es um Werte geht, die dem Grundgesetz widersprechen, müssen Lehrerinnen und Lehrer die Haltung zeigen können und dürfen, da möchte ich sie ausdrücklich darin bestärken."