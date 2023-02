"Wut auf das System" - Erdbeben belastet Erdogan vor Türkei-Wahl

Twitter-Sperrung und Festnahmen

Ein anderes Beispiel zeigt eine Reporterin, die eine verzweifelte Frau ebenfalls in Kahramanmaraş unterbricht und stehen lässt, als sie sich beschwert. Twitter wurde am Mittwoch zwischenzeitlich blockiert - dabei ist der Dienst überlebenswichtig. Standorte von in Trümmern verschütteten Menschen werden darüber geteilt. Laut türkischer Polizei wurden im Zusammenhang mit Beiträgen in sozialen Medien 37 Nutzer festgenommen. Sie hätten Beiträge geteilt, "mit dem Ziel, Angst und Panik unter der Bevölkerung zu verbreiten", teilte die Polizei am Freitag mit. Die deutsche Linken-Politikerin Janine Wissler, die zum Zeitpunkt des Erdbebens im Osten der Türkei war, kritisiert: "Kritische Berichterstattung soll mundtot gemacht werden."

Opposition: "Schämt Euch"

Oppositionelle und Prominente kritisierten die Twitter-Sperrung scharf. Die Chefin der nationalkonservativen Oppositionspartei Iyi, Meral Aksener, schrieb an die Regierung gerichtet: "Vor wem und warum habt ihr Angst? Schämt Euch."

Verstörend sind auch mehrere andere Videos in den sozialen Medien: Es gibt Aufnahmen, wie Menschen, die im Erdbebengebiet angeblich gestohlen haben, auf der Straße niederknien müssen und von Sicherheitskräfte geschlagen werden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Bilder nicht.

Inhaftierter HDP-Politiker: Alle Entscheidungen gehen über Erdogan

Auch in Hatay fehlt es Augenzeugen zufolge noch immer an schwerem Gerät, um die Menschen aus den Trümmern zu holen. Der inhaftierte prokurdische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas sieht dahinter auch ein strukturelles Problem. Erdogan habe alle Macht an sich gerissen, kritisierte er auf Twitter. Alle Entscheidungen gingen über Erdogan. Auch der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar sagte, der Staat sei "gelähmt". "Das Ein-Mann-Regime, das er (Erdogan) geschaffen hat, ist unter den Trümmern vergraben", sagte er auf dem Youtube-Kanal seine Mediums "Özgürüz".

Kölner Politologe: "Wut gegen das System"

"Ich nehme eine sehr große Wut der Menschen über die Katastrophe wahr", sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln, BR24. "Diese Wut richtet sich gegen das System und Erdogan steht für dieses System", betont er. "Jemand der so lange regiert, steht in der Verantwortung, auch für Dinge, die er vielleicht nicht persönlich entschieden hat."

Erdogan war erst am Mittwoch in das Gebiet gereist. Dort räumte der Staatschef sogar "Defizite" beim Krisenmanagement ein, betonte aber, dass "es unmöglich ist, auf eine Katastrophe wie diese vorbereitet zu sein". Jäger: "Das hätte ein Moment des Zusammenhalts sein können, eine Zeit, wo ein Präsident Ruhe und Kraft ausstrahlt, das sehe ich im Moment nicht."

Erdogan weist Kritik zurück

Umringt von seinen Ministern holte Erdogan am Donnerstag vielmehr gegen seine Kritiker aus: Es gebe welche, die die Katastrophe politisch ausnutzen wollten, sagt er. Aber "seine Bürger" würden diesen Stimmen keinen Glauben schenken. Der Seitenhieb gilt ganz offensichtlich der Opposition. CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu wirft Erdogan vor, versäumt zu haben, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf solch ein Beben vorzubereiten.

Termin für Wahlen im Mai wackelt

Angesichts der verheerenden Ausmaße des Erdbebens wackelt offenbar nun auch der Termin für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai. Ein Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, sprach von "ersten Schwierigkeiten". Dies gilt als ein erster Hinweis, dass eine Verschiebung erwogen wird: "Es ist wirklich zu früh, um über die Wahl zu sprechen", sagte der Gewährsmann. Der Politologe Jäger meint: "Angesichts der Katastrophe in diesem riesigen Gebiet glaube ich nicht, dass es möglich sein wird, Wahlen im Mai vernünftig durchzuführen."

Unklar sind auch die Auswirkungen der Katastrophe auf das Ergebnis der Wahl. Wenn die Öffentlichkeit der Regierung weiter Versagen beim Krisenmanagement vorwirft, weitere Skandale wie um die Erdbebensteuer bekannt werden und die Hunderttausenden Obdachlosen nicht schnell versorgt werden, könnte dies Erdogans Chancen bei der Präsidentenwahl schmälern. Umgekehrt verweisen Beobachter darauf, dass Erdogan die Türken aber auch in der Krise hinter sich vereinen könnte. "Das kann sich noch völlig drehen", so der Politologe Jäger.

Wissler: Sorge wegen Ausnahmezustand

Die Linken-Politikerin Wissler zeigte sich besorgt, dass in zehn von dem Erdbeben betroffenen Provinzen für drei Monate der Ausnahmezustand ausgerufen werde. "Das hat in der Vergangenheit bereits öfter dazu gedient, mit Repressionen gegen die Opposition vorzugehen, Versammlungsfreiheit einzuschränken und ohne begründeten Verdacht Menschen festzunehmen", sagte sie. Viele Oppositionspolitiker sind bereits jetzt in Haft oder angeklagt.

Bereits vor der Erdbebenkatastrophe war klar, dass sich Erdogan auf den wohl härtesten Wahlkampf seiner Karriere einstellen muss. Seine Popularität hat angesichts steigender Lebenshaltungskosten und der schwächelnden Landeswährung Lira bereits gelitten, große Teile der Mittelschicht sind verarmt.

Ob Erdogan von dem Erdbeben profitiere oder nicht oder ob die Wahlen verschoben würden, solche Fragen erreichten ihn seit Tagen, schreibt Analyst Murat Yetkin. "Seien wir ehrlich, wenn die Menschen diese Fragen hören, werden sie verbittert." Fakt sei: "Die Türkei erlebt mit dem Erdbeben in Kahramanmaras einen Alptraum."

Mit Informationen von dpa, AFP, AP und Reuters