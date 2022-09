Kritik am Entlastungspaket: schlechtes Signal, wenig zielgenau

Caritas: Einrichtungen nicht auf Heizkosten sitzen lassen

Die Diakonie hat die Einigung der Ampelkoalition auf ein Entlastungspaket begrüßt, zugleich aber eine schnelle Umsetzung angemahnt. Die Regierung stelle "Richtige und wichtige Weichen", erklärte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Das Papier leiste einen wichtigen Baustein für sozialen Frieden. Lilie mahnte aber auch, die Menschen erwarteten, dass die Beschlüsse nun zügig umgesetzt werden. Zudem kritisierte er, dass Sozialhilfe-Bezieher zu lange auf Entlastungen warten müssten.

Der Deutsche Caritasverband begrüßte die Einigung der Ampelkoalition, warnte aber, "es nützt den Familien, die höheres Kindergeld bekommen, nichts, wenn die Kitas schließen müssen, weil sie die Heizkosten nicht mehr finanzieren können." Auch dürften Pflegeeinrichtungen die steigenden Energiekosten nicht allein auf die Bewohnerinnen und Bewohner abwälzen.

Und nach Einschätzung des Sozialverbandes VdK fehlt neben dem Strom- ein Gaspreisdeckel. Zusätzlich müsse die Kindergrundsicherung "schnell und unbürokratisch" kommen, forderte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Kinderzuschlag und Wohngeld dürften "auf keinen Fall miteinander verrechnet werden".

Studentenwerk begrüßt Energiepauschale

Das Deutsche Studentenwerk begrüßte die Energiepauschale für Studierende als "enorm wichtigen Schritt". "Studienabbrüche aus Geldmangel kann sich auch unsere Gesellschaft nicht leisten", sagte der Generalsekretär des Studentenwerks, Matthias Anbuhl, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Daher müsse es künftig einen Inflationsausgleich im BaföG geben; die Essenspreise in Mensen und Cafeterien sowie die Mieten in Wohnheimen müssten begrenzt werden, so Anbuhl.

Handelsverband warnt vor Verlassen des Bodens der Marktwirtschaft

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) reagierte enttäuscht. Verbandspräsident Dirk Jandura sagte: "Die Unternehmen des Groß- und Außenhandels sind zwischen Hammer und Amboss. Die Strom-, Gas- und Spritkosten belasten uns massiv. Das dritte Entlastungspaket will darauf Antworten geben, enthält aber nur viele kleinteilige Maßnahmen. Um es deutlich zu sagen: Jeder Cent der Entlastung hilft. Aber der große Wurf für die Wirtschaft ist es nicht. Er löst nicht die der Inflation zu Grunde liegenden Probleme." Die im Entlastungspaket angedeuteten Eingriffe in den Markt und die Höhe der weitestgehend unkonditionierten Hilfsmaßnahmen stimme bedenklich. "Wir dürfen und können nicht jedes Preissignal aus dem Markt ausgleichen. Sonst geht seine Lenkungswirkung verloren und wir verlassen Schritt für Schritt den Boden der Marktwirtschaft", so Jandura weiter.

AfD: Ampel verweigert Bekämpfung der Inflationsursachen

Zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses teilten die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Tino Chrupalla, in einem Statement mit: "Die Ampel-Regierung betreibt weiterhin nur kostspielige Symptombekämpfung. Ausufernder Inflation mit maßlosen Staatsausgabensteigerungen zu begegnen, ist so sinnvoll, wie Feuer mit Benzin löschen zu wollen." Statt staatlicher Umverteilung und planwirtschaftlichen Eingriffen brauche es gezielte Entlastung bei den Verbrauchssteuern auf Lebensmittel und Energie sowie die Abschaffung der CO2-Abgabe.

"Letztlich sind alle Entlastungsmaßnahmen nur kurzfristige Lösungen, solange die Ursachen der Preisexplosion nicht angegangen werden. Wir müssen den unsäglichen Wirtschaftskrieg mit Russland beenden, Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke endlich sicherstellen und die EZB zur Beendigung ihrer unverantwortlichen Geldpolitik zwingen", so Weidel und Chupralla.