Krisengipfel der G7 berät über Afghanistan-Evakuierungen

Vor allem Großbritannien und Frankreich drängen darauf, die Evakuierungsaktion für zehntausende Menschen aus Kabul über August hinaus zu verlängern. Die Taliban hatten "Konsequenzen" angedroht, sollten die westlichen Staaten ihre Truppen nicht bis zum 31. August vom Kabuler Flughafen abziehen.

Johnson appelliert an die G7 - und besonders an die USA

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Angaben seines Verteidigungsministers Ben Wallace bei den virtuellen G7-Beratungen am heutigen Dienstag für eine Verlängerung des US-Evakuierungseinsatzes werben, denn die europäischen Staaten können die Aktion nicht ohne den Schutz der 6.000 US-Soldaten vor Ort fortsetzen.

Johnson betonte in einer Erklärung zum G7-Treffen, die Rettung "unserer Bürger und jener Afghanen, die uns während der vergangenen 20 Jahre geholfen haben", habe nun "oberste Priorität". Die G7-Staaten müssten aber auch "die nächste Phase" in den Blick nehmen, in der es darum gehen müsse, einen "gemeinsamen Ansatz" gegenüber Afghanistan zu definieren. Dabei gehe es darum, die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre in Afghanistan sicherzustellen - insbesondere die Mädchenbildung und die Rechte von Frauen und Minderheiten.

Die Entscheidung liegt bei Joe Biden

US-Präsident Joe Biden hält bisher am Abschluss des US-Truppenabzugs aus Afghanistan zum 31. August fest. Auch sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan hält bisher an diesem geplanten Termin fest.

Ob es dabei bleibt, ist unklar. Ein hoher Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, der Präsident wolle binnen 24 Stunden über eine mögliche Verlängerung der Abzugsfrist entscheiden, um dem Pentagon noch ausreichend Zeit zur Vorbereitung einzuräumen.

Pentagon-Sprecher John Kirby wollte bereits jetzt nicht ausschließen, dass die Frist über Ende August hinaus verlängert werden könnte. Er betonte aber: "Unser Fokus liegt darauf, das bis zum Ende des Monats zu schaffen." Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, zeigte sich sehr skeptisch, ob das möglich ist: Er halte eine Rettung aller US-Bürger, die sich noch in Afghanistan befinden, für "möglich, aber sehr unwahrscheinlich", sagte der Politiker der Demokraten vor Journalisten.

Maas strebt zivilen Weiterbetrieb des Flughafens an

Bundesaußenminister Heiko Maas legte währenddessen einen Fünf-Punkte-Plan für eine Bewältigung der Afghanistan-Krise vor. Dieser sieht vor, gemeinsam mit der Türkei und den USA, aber auch den Taliban abzuklären, ob der Flughafen Kabul nach dem 31. August auch zivil weiterbetrieben werden könnte. Ziel sei es, Ortskräften und anderen Schutzbedürftigen "die Ausreise aus Afghanistan über den laufenden Militäreinsatz hinaus zu ermöglichen".

Zudem spreche die Bundesregierung mit den Nachbarstaaten Afghanistans, damit diese Flüchtlinge aufnehmen, die das Land auf dem Landweg verlassen. Dafür habe man 100 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem sollten deutsche Botschaften in den Nachbarstaaten Menschen schnell und unkompliziert Visa für eine Einreise nach Deutschland ausstellen. Das Programm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen werde um weitere zehn Millionen Euro erhöht, so Maas.

Rettungsflüge gehen weiter

In Kabul wurden die westlichen Rettungsflüge derweil unter Hochdruck fortgesetzt. Die Bundeswehr flog am Montag 944 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt aus. Insgesamt wurden seit Beginn des Einsatzes damit mehr als 3.650 Menschen mit Bundeswehrmaschinen gerettet. Die USA brachten seit der Machtübernahme der Taliban am 14. August 48.000 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit.

Die Lage am Kabuler Flughafen ist weiterhin extrem angespannt, nachdem am Montag bei einem Feuergefecht unter Beteiligung von Bundeswehrsoldaten eine afghanische Sicherheitskraft getötet worden war.

Bundesaußenminister Maas erklärte, die Lage um den Flughafen habe sich "in den vergangenen Stunden weiter chaotisiert. Die Situation sei nach wie vor gefährlich. Aus diesem Grund empfehle die Bundesregierung nicht, sich auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben, bekräftigte er. Es sei "nicht gewährleistet, dass die Menschen dann auch den inneren Ring des Flughafens betreten" könnten. Dies erschwere die Evakuierungen, die man aber so lange wie möglich fortsetzen wolle.

Ischinger spricht sich für nationalen Sicherheitsrat aus

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat sich angesichts der chaotischen Evakuierungen aus Afghanistan und der Kritik in der innenpolitischen Diskussion für die Schaffung eines nationalen Sicherheitsrats ausgesprochen.

"Man hat ja den Eindruck, dass die Ministerien nicht sonderlich gut zusammengearbeitet haben - und das hat nun gravierende Konsequenzen für viele Menschen, aber eben auch für die außenpolitischen Interessen und das Gewicht der Bundesrepublik", sagte Ischinger der "Rheinischen Post".

"Schwierige oder gar gefährliche außenpolitische Situationen, in denen die Bundesregierung eine gemeinsame tragfähige Strategie benötigt, werden uns in der Zukunft häufiger bevorstehen", warnte Ischinger. "Darauf müssen wir organisatorisch und ressourcenmäßig vorbereitet sein." Er hoffe, dass es sich die nächste Bundesregierung zur Aufgabe machen werde, einen nationalen Sicherheitsrat zu etablieren "und mit Leben zu füllen".

Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss

Vertreter von FDP, Grünen und Linken forderten einen Untersuchungsausschuss zum Evakuierungseinsatz in Afghanistan. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warf der Bundesregierung vor, afghanische Ortskräfte aus innenpolitischen Erwägungen nicht rechtzeitig aus Afghanistan ausgeflogen zu haben. "Das ist wirklich für die deutsche Außenpolitik katastrophal und erst recht natürlich für die Afghaninnen und Afghanen dort im Land", sagte Baerbock in der ARD. Diese Fehler des Afghanistan-Einsatzes müssten in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden.