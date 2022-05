Krisen-Treffen: Deutlich weniger Teilnehmer beim Katholikentag

27.000 Teilnehmende zählt der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart - knapp 20.000 Dauer- und 7.000 Tagesgäste. Zuletzt vor vier Jahren in Münster waren es etwa 80.000. Als Gründe für den Rückgang wird die Corona-Pandemie genannt - aber auch die andauernde Kirchenkrise.

Kirchentreffen künftig schmaler?

Mehrere Kirchenobere wollen die Dimension des Treffens nun den neuen Verhältnissen anpassen. Etwa Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, den die Zahl von Stuttgart nach eigener Aussage "nachdenklich" gemacht hat. Overbeck zeigte sich offen für mehr gemeinsame Events von evangelischer und katholischer Kirche. Wichtig sei es zudem, wieder mehr junge Menschen anzusprechen, die "stärker in digitalen Formaten" unterwegs seien. Nach Überzeugung des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr muss der Katholikentag "schmaler werden, damit er besser wird".

Ähnlich sieht das die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Sie kündigte an, dass mit Blick auf das nächste Katholikentreffen 2024 in Erfurt über neue Formate nachgedacht werde. Möglich sei "ein größerer Umbau auf allen Ebenen".

Bätzing verteidigt den Synodalen Weg

Ein wesentliches Thema des letzten vollen Programmtages waren innerkirchliche Reformen.

Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, verteidigte den Synodalen Weg gegen Kritik. Es gehe um ein Angebot an die Menschen, "das Angebot, Gott bekannt zu machen". Derzeit müsse er jedoch mit Blick auf die Kirche feststellen: "Wir sind blockiert, dieses Angebot zu machen. Erinnern Sie ihre eigenen Bischöfe an das, was beschlossen wurde auf dem Synodalen Weg."

Die Kritiker des Reformdialogs seien "hervorragend vernetzt und sehr lautstark", so Bätzing. Sie erweckten selbst in Rom den Eindruck, dass es große Widerstände gegen das Projekt gebe.

Sprachkritik von Marx - Fürst hofft auf Diakonninen

Der gastgebende Bischof Gebhard Fürst hält es für realistisch, dass die katholische Kirche in absehbarer Zeit Frauen zu Diakoninnen weihen könnte. "Ich setze mich seit Jahren dafür ein und hoffe bei unseren Beratungen im Herbst auf eine Mehrheit dafür unter den deutschen Bischöfen", sagte er. Aus Rom habe er erfahren, dass diese Frage offen und keinesfalls chancenlos sei.

Der Münchner Kardinal und katholische Medienbischof Reinhard Marx warb zudem für eine lebendigere Sprache in der Kirche. Sie müsse deutlich und bildhaft sein, ohne banal oder anbiedernd zu werden.

Reformdruck und Ratlosigkeit

Den größten Paukenschlag gab es in diesem Jahr schon vor dem Katholikentag: Da trat der frühere Generalvikar von Speyer aus Frust über den Reformstau aus der Kirche aus. Der Druck ist gewaltig; auch deshalb setzen Bischöfe wie Bätzing auf den Synodalen Weg, wo über die großen Reformthemen der katholischen Kirche diskutiert wird: Gleichberechtigung und Gewaltenteilung.

Der Schweizer Politikwissenschaftler Antonius Liedhegener macht der Kirche jedoch wenig Hoffnung, mit einzelnen Maßnahmen eine Trendwende herbeizuführen. Mit Blick auf die steigenden Austrittszahlen sagt er dem BR: "Die wenigsten treten aus, weil sie tief gläubig sind und sich an der Institution reiben. Da passieren langfristige Entfremdungsprozesse."

Die meisten gehen Liedhegener zufolge in die Indifferenz: "Die sind nicht mal Atheisten. Für die ist die Frage verschwunden."

Abschlussgottesdienst am Sonntag

Der Katholikentag geht am Sonntag mit einer feierlichen Messe unter freiem Himmel zu Ende. Seit Mittwoch hatten sich die Teilnehmer auf 1.500 Veranstaltungen neben innerkirchlichen Reformen auch mit der Haltung zum russischen Krieg in der Ukraine, den Folgen der Corona-Pandemie oder Fragen von Klima- und Umweltschutz befasst.

Mit Material der KNA