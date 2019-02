Krise in Venezuela: China bangt um seine Milliarden

Venezuela ist für China Lieferant dringend benötigter Rohstoffe, vor allem Öl. China nutzt Venezuela auch strategisch, um seinen Einfluss in Lateinamerika auszubauen und Großprojekte im Namen der Neuen Seidenstraße voranzutreiben.

Kredite gegen Öl: China ist größter Gläubiger Venezuelas

Für China steht in Venezuela also viel auf dem Spiel: In den vergangenen Jahren hat China massiv in das Land investiert – und gilt als größter Gläubiger Venezuelas. Experten schätzen die Höhe der chinesischen Kredite zwischen 2007 und 2017 auf über 60 Milliarden Dollar.

Venezuela sollte das zum Teil durch Öl-Lieferungen zurückzahlen, kann aber seine Verpflichtungen wegen hoher Produktionsausfälle nicht erfüllen. Rund 20 Milliarden Dollar seien noch fällig, schreibt das chinesische Finanz-Magazin Caixin. Andere Experten schätzen die Zahl noch höher.

China pocht auf Prinzip der Nichteinmischung

China bangt also um seine Milliarden und setzt deshalb weiter auf Staatschef Maduro. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Geng Shuang, kritisiert beides: Einmischung und Sanktionen. China stehe fest zum Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder.

"Für uns bleibt es dabei: nur das venezolanische Volk selbst kann über seine Zukunft bestimmen." Geng Shuang, Chinesischer Außenamtssprecher

Warnung: Sanktionen verschärfen die Probleme der Menschen

Geng Shuang sprach sich auch gegen einseitige Sanktionen aus, die machten die Situation nur komplizierter und dienten nicht dazu, praktische Probleme zu lösen.

"Sanktionen führen lediglich zu einer Verschlechterung der Lebensumstände der Menschen in Venezuela. Dafür müssen die Länder, die Sanktionen verhängen, Verantwortung übernehmen." Geng Shuang, Chinesischer Außenamtssprecher

Diese Haltung hat die Volksrepublik auch im UN-Sicherheitsrat bekräftigt. Gemeinsam mit Russland hat China eine Erklärung zur Unterstützung des selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó blockiert. Zur Begründung sagte der chinesische UN-Botschafter in New York, Ma Zhaoxu: „Die Vorkommnisse dort stellen keine Bedrohung der internationalen Sicherheit oder des internationalen Friedens dar. Das Thema steht nicht auf der Agenda des UN-Sicherheitsrates – und es gehört auch nicht dort hin.“

Erste Deals mit der Volksrepublik unter Chavez

Das besondere Verhältnis zwischen Venezuela und China und begann bereits unter Staatschef Hugo Cháves. Der 2013 verstorbene Präsident und Vorgänger Maduros zeigte sich als Bewunderer des chinesischen Revolutionsführers und Staatsgründers Mao Zedong. Das schmeichelte den Chinesen. Unter Chávez erhielt Venezuela einen Großteil seiner Kredite, im Gegenzug gab es für China Öl. Aber auch andere Rohstoffe wie Coltan, wichtig für die Produktion von Smartphones.

Mit Venezuela ging es derweil immer weiter bergab, im September 2018 war Staatschef Maduro zuletzt in Peking, um weitere Milliarden-Kredite zu organisieren. Außenamtssprecher Geng Shuang hat vor wenigen Tagen nochmal bestätigt: China hält weiter zu Maduro. Als Beleg nannte Geng Shuang, dass man einen Gesandten zu Maduros Amtseinführung geschickt habe.

Venezuelas Opposition wirbt um Anerkennung

Aber auch der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó wirbt um Chinas Unterstützung. Anfang Februar rief er die chinesische Führung in der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post dazu auf, ihn als Staatschef anzuerkennen. China werde auch unter seiner Führung eine wichtige Rolle in Venezuela spielen – so seine Botschaft.

Er kündigte aber an, alle Vereinbarungen mit China zu überprüfen, ob sie nach geltenden Regeln zustande gekommen seien. Denn viele der mit chinesischen Krediten finanzierten Projekte in Venezuela wurden bislang nie fertig gestellt. Schuld daran sei die Korruption unter der Maduro-Regierung, sagte Guaidó in dem Interview mit der South China Morning Post.

China hält mit allen Seiten Kontakt

In Peking waren die Reaktionen darauf zurückhaltend. Man sei mit allen Seiten in Gesprächen, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang. China wolle zur Aussöhnung beitragen und dabei helfen, die Probleme friedlich zu lösen.

"China steht wegen der Situation in Venezuela mit allen Seiten in engem Kontakt." Geng Shuang, Außenamtssprecher

Bei aller offiziellen Loyalität mit Maduro: China gilt als pragmatisch. Es ist kein Geheimnis, dass es schon 2017 in Peking ein Treffen mit der venezolanischen Opposition gab. Thema dürfte dabei auch gewesen sein, ob und wie sich die Opposition im Falle einer Machtübernahme an bestehende Kreditverträge und Projekt-Vereinbarungen mit China halten würde.