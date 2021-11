Krise an den Außengrenzen: Wohin steuert die EU-Asylpolitik?

Seit Wochen spielt sich im polnisch-belarussischen Grenzgebiet ein humanitäres Drama ab: Polnische Polizisten, die mit Wasserwerfern auf Schutzsuchende losgehen und sie über die Grenze zurückdrängen. Tausende Menschen, die bei Minusgraden in der Nacht ausharren, im Freien unter Planen schlafen, Regenwasser trinken, erfrieren – in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Europäischen Union.

"Im Krieg mit der EU": Lukaschenkos Kalkül

Dahinter steckt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der viele dieser verzweifelten Menschen überhaupt erst an die Grenze zu Polen bringen ließ und sie nun als Spielball in einem Konflikt mit der EU benutzt. "Lukaschenko hat bereits im Sommer klar gesagt, dass er sein Land im Krieg mit der EU sieht", erinnert der Migrationsforscher Gerald Knaus.

Nachdem die EU, nach der erzwungenen Landung eines internationalen Flugzeuges mitsamt Verhaftung eines politischen Dissidenten, die Sanktionen gegen Lukaschenko verschärft hatte, drohte dieser, der EU nicht mehr bei der Kontrolle ihrer Außengrenze zu helfen. Daraufhin lockte er Tausende Menschen, etwa aus Syrien oder dem Irak, nach Belarus mit dem Versprechen, einen einfachen Weg in die EU und insbesondere nach Deutschland zu bieten. Das sei inzwischen gut recherchiert, betont Knaus.

"Offensichtlich sah Lukaschenko, wie nervös die EU ist, jedes Mal, wenn eine größere Zahl von Migranten an der Grenze auftaucht", sagt Knaus. Lukaschenkos Kalkül, mit hilflosen Menschen an der Außengrenze Druck auf die EU aufzubauen, sei ihm erstaunlich gut gelungen:

"Die Panik der EU angesichts von noch überschaubaren Zahlen von Menschen ist greifbar und hat schon dazu geführt, dass in der EU wieder mit ihm gesprochen wird." Gerald Knaus, Migrationsforscher

Rechtsbrüche an der Grenze: Die Situation in Polen

All das geht auf Kosten der Menschen, die in der Kälte im polnisch-belarussischen Grenzgebiet festsitzen. Denn, dass Lukaschenko sein Ziel, die EU zur Aufhebung der Sanktionen zu bewegen, noch nicht erreicht hat, liegt auch daran, dass Polen diese Menschen mit voller Härte und teilweise illegalen Methoden zurückdrängt.

"Hier wird vonseiten der polnischen Grenzwächter und Soldaten das gesamte EU-Recht, alle grundlegenden Konventionen, die Menschenrechtskonvention, die Kinderrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention, regelmäßig gebrochen", beklagt Knaus und kritisiert dabei auch die anderen EU-Regierungen. "Beim Treffen der EU-Außenminister gab es kein Wort der Kritik an Polen, das hier illegal vorgegangen wird. Es herrschte die Meinung vor, dass diese Rechtsbrüche das einzige seien, was der EU bleibt, um sich Lukaschenko zu widersetzen", so Knaus.

Eine kriegsähnliche Rhetorik

ARD-Korrespondent Jan Pallokat beobachtet, wie in Polen auch sprachlich aufgerüstet wird. "Da wird von einem hybriden Krieg gesprochen, von Attacken auf unsere Grenzen, von der Gefahr eines Sturms", so Pallokat. "Es wird suggeriert, dass es sich hier um eine militärische Auseinandersetzung mithilfe von Menschen handelt. Es ist eine sehr martialische Rhetorik, die eigentlich an Kriegszeiten erinnert." Diese Sprache erlaube keinen Raum mehr für eine andere Politik. Denn wer im Krieg sei, könne Dinge tun, die in friedlichen Zeiten undenkbar wären.

Die EU habe diese Sprache zu einem großen Teil unkritisch übernommen, sind sich Polen-Korrespondent Pallokat und der Migrationsforscher Knaus einig. In Deutschland etwa sei zunehmend eine Entmenschlichung der politischen Debatte um Schutzsuchende zu beobachten, meint auch Erik Marquardt, der für die Grünen im EU-Parlament sitzt. Etwa, wenn Noch-Innenminister Horst Seehofer von Menschen als "politische Waffe" spricht. "Wir haben eine Situation, in der es kaum noch um die Realität geht", sagt Marquardt. Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten würden zunehmend als Bedrohung dargestellt.

"Wenn man sagt, diese Menschen sind Waffen, dann muss man sich gegen sie wehren. Aber eigentlich müsste man gegen Lukaschenko Härte zeigen. Nicht gegen die Menschen, mit denen man eigentlich Empathie haben sollte, dafür, dass sie angelogen und hinters Licht geführt wurden und jetzt an der Grenze leiden", so Marquardt.

Die europäische Migrationspolitik? Durchgefallen!

Mit Blick auf die aktuelle Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, aber auch hinsichtlich der Tausenden Ertrunken im Mittelmeer allein in diesem Jahr, der illegalen Pushbacks in Kroatien oder der menschenunwürdigen Bedingungen in den griechischen Lagern, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus:

"Die EU ist mit ihrer Migrationspolitik völlig durchgefallen. Schulnote fünf. Denn sie bricht ihre eigenen Gesetze." Gerald Knaus, Migrationsforscher

Knaus Kritik? Ein Rundumschlag: EU-Instrumente wie die Grenzschutzagentur Frontex würden sich, wie in der aktuellen Krise, als nutzlos erweisen. Es gäbe, trotz europäischer Asylagentur keine Strategie, wie Asylverfahren durchzuführen seien. Im Konflikt um ausreisepflichtige Straftäter wären keine endgültigen Lösungen gefunden geworden. Rechtspopulisten würden die Situation um Flüchtende nutzen, um die liberale Demokratie und Europa insgesamt anzugreifen. "Die EU scheitert auf ganzer Linie und die Gefahr ist groß, dass wir in Europa zu dem Konsens kommen, dass die einzige Art von Kontrolle darin besteht, Gesetze und Konventionen zu ignorieren."

Migrationspartnerschaften mit Drittstaaten für eine humane Kontrolle der Fluchtbewegungen

Die EU müsse deshalb dringend einen Weg finden, die eigenen Werte zu verteidigen, die humanitäre Katastrophe an der Grenze zu beenden und gleichzeitig den Schutz der Grenzen zu gewährleisten. Dafür schlägt Gerald Knaus, auf dessen Initiative das EU-Türkei Abkommen von 2016 basiert, vor, Partnerschaften mit Drittstaaten einzugehen: Die EU verspricht Milliardenhilfen, im Gegenzug verpflichten sich osteuropäische Drittstaaten, wie etwa die Ukraine, dazu, Geflüchtete, die bereits in die EU gekommen sind, zurückzunehmen.

"Wir einigen uns mit Demokratien in Osteuropa und sagen, ab einem Stichtag können Menschen im Einklang mit EU-Recht in dieses Land als sicherer Drittstaat transferiert werden," so Knaus. Er ist überzeugt: "Wenn das als Signal kommuniziert wird, und wenn ein paar hundert tatsächlich nach diesem Stichtag auf diese Art abgeschoben würden, dann würde der Lockruf von Lukaschenko die Menschen nicht mehr nach Belarus locken."

Zudem brauche es mehr legale Wege, etwa in der Familienzusammenführung, um Menschen eine legale Möglichkeit zu bieten, in die EU zu kommen. "Durch Patenschaften, wo Bürger, Städte und Vereine ihre Hilfe anbieten können, könnten wir am Ende viel mehr Flüchtlingsschutz haben", meint Knaus. Wäre die Kontrolle an den Außengrenzen erst wiederhergestellt, so zeigt sich der Migrationsforscher überzeugt, würden sich auch wieder mehr Länder freiwillig dazu bekennen, Schutzsuchende zu sich zu holen.

Appell an die neue Bundesregierung

Gerald Knaus sieht in diesem Vorhaben insbesondere Deutschland und auch die neue, kommende Bundesregierung in der Verantwortung. Da es eine gesamteuropäische Lösung wohl in absehbarer Zeit nicht geben werde, solle Deutschland etwa mit Frankreich, den Benelux- oder skandinavischen Staaten vorangehen, um das Sterben an den Außengrenzen zu beenden.

"Wir sind an einem Wendepunkt. Wenn sich die Lehre aus der Krise an der polnisch-belarussischen Grenze durchsetzt, dass am Ende nur Gewalt und das Aussetzen von Rechten hilft, dann wäre das das Ende der Genfer Flüchtlingskonvention. Das Ende einer 70 Jahre alten Tradition", so Knaus.