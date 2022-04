Kriminalitätsstatistik: Sexuelle Gewalt gegen Kinder nimmt zu

Eigentlich wäre das ein guter Tag für Innenpolitiker, den Dienstherren der Polizei. In Deutschland wurden im Jahr 2021 so wenige Straftaten wie nie seit Beginn der gesamtdeutschen Kriminalitätsstatistik 1993 angezeigt: Die Polizei registrierte gut fünf Millionen Delikte. Wäre da nicht ein Feld, in dem die Zahlen stark gestiegen sind. Ein Feld, in dem die Dunkelziffern vermutlich weitaus höher liegen: sexuelle Gewalt an Kindern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagt, die Bekämpfung von Kindesmissbrauch habe für sie oberste Priorität.

Zahlen von sexuellem Missbrauch von Kindern steigen

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 15.507 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern erfasst. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 6,3 Prozent. Immerhin stieg auch die Zahl der aufgeklärten Fälle auf 13.317. Die Zunahme der Fälle erklärt die Polizei einerseits durch Meldungen aus den USA, die dem Bundeskriminalamt (BKA) übermittelt wurden und andererseits aus Ermittlungen in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster, wo besonders viele Missbrauchsfälle aufgedeckt wurden.

Zunahme auch bei der Verbreitung von Bildern sexuellen Missbrauchs

Die Verbreitung von Pornografie hat im vergangenen Jahr rasant zugenommen, um fast 88 Prozent. Mehr als 50.000-mal erfassten die Ermittler die Verbreitung pornografischer Schriften, mehr als 45.000 Fälle konnten aufgeklärt werden. Den größten Anteil in diesem Feld haben die Verbreitung, der Erwerb, der Besitz und die Herstellung sogenannter kinderpornografischer Schriften. Gründe für die enorme Zunahme sehen die Ermittler auch darin, dass kinder- und jugendpornografische Bilder oft in Gruppenchats wie beispielsweise in WhatsApp oder Facebook geteilt und verbreitet werden. Dementsprechend liegt der Anteil der Tatverdächtigen unter 18 Jahren bei mehr als 40 Prozent. In einer Kampagne weist die Polizei darauf hin, dass allein das Teilen eines entsprechenden Videos bereits strafbar ist. Oft sei das den Jugendlichen gar nicht bewusst.

Corona: Rückgang bei Diebstahl und Einbrüchen

Fast 1,5 Millionen Diebstähle sind im Jahr 2021 zur Anzeige gebracht worden. Das sind fast 12 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Aufklärungsquote ist allerdings niedrig, sie liegt bei nicht einmal einem Drittel.

Vor allem die Zahl der Wohnungseinbrüche ging zurück. Die Polizei führt das darauf zurück, dass viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie im Homeoffice waren. Diebe hatten schlicht nicht so viele Möglichkeiten, in fremde Wohnungen einzubrechen.

Bayern setzt auf "Sicherheit durch Stärke"

Joachim Herrmann (CSU) ist derzeit Vorsitzender der Innenminister der Länder und betont, Bayern habe die niedrigste Kriminalitätsrate aller 16 Bundesländer: "Das wird sie nicht überraschen." Voraussetzung sei eine gute Ausstattung der Polizei. "Sicherheit durch Stärke" laute das Motto der Bayerischen Polizei. Bei der Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder habe vor allem das Bundeskriminalamt hervorragende Arbeit geleistet, lobte Herrmann BKA-Präsident Holger Münch.