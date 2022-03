Kriminalitätsbekämpfung: Handys knacken immer wichtiger

Aufwändige Datenanalysen von Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamtes ermöglichen laut Innenministerium Einblick in das Dunkelfeld der schweren und Organisierten Kriminalität. Über aktuelle Entwicklungen bei deren Bekämpfung haben Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich informiert.

Organisierte Kriminalität in Oberfranken ausgehoben

Einen der größten Ermittlungserfolge im Bereich Organisierter Kriminalität können das Polizeipräsidium Oberfranken zusammen mit der Staatsanwaltschaft Coburg verbuchen. Im Lauf von zwei Jahren beschlagnahmten Ermittler 740 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von über 30 Millionen Euro, zwei Luxusfahrzeuge, Bargeld, Uhren, Computer und Smartphones.

Am Anfang der Ermittlungen im Januar 2021 stand ein großes Paket mit verschlüsselten Handydaten – klar war nur der Standort der User: Oberfranken. Gehandelt wurde über sogenannte verschlüsselte EncroChat-Handys, die vermehrt von Schwerkriminellen grenzüberschreitend genutzt werden.

Entschlüsselung durch französische IT-Experten war Schlüsselmoment

Im Juni letzten Jahres konnten französische Ermittler die Software entschlüsseln. Ein großer Erfolg für die Polizeiarbeit in ganz Europa, urteilt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Seitdem seien europaweit zahlreiche Täter im Bereich der Organisierten Kriminalität der Polizei ins Netz gegangen, aber auch die Beschlagnahmung von Wirtschaftsgüter möglich gemacht.

Im Fall der oberfränkischen Ermittlungen brauchte es darüber hinaus deutschlandweite Unterstützung von verschiedenen Stellen in Hamburg, Niedersachsen und Bremen um Spuren und Hinweise zu verifizieren.

Vernetzte Kriminalität: Von Bremen bis Coburg

In Bremen konnten die Ermittler die Lieferung mit besagten 740 Kilogramm Kokain in einem Container mit Rohkaffee sicherstellen. Weiteres Diebesgut, darunter auch die beiden Luxusfahrzeuge, gingen der Polizei bei einer Razzia in mehreren Städten, auch in Coburg, Anfang des Jahres ins Netz. Fünf Tatverdächtige wurden verhaftet.

Laut Innenminister Joachim Herrmann arbeitet das Bayerische Landeskriminalamt mit seinem eigenen Dezernat zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität eng mit den Landeskriminalämtern anderer Bundesländer, dem Bundeskriminalamt und auch internationalen Sicherheitsbehörden zusammen. Bei allen Polizeipräsidien gibt es demnach spezialisierte Einheiten.

Auch die bayerische Justiz setze bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität auf Spezialkräfte, so Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Daneben bestehe enge Kooperation mit den Nachbarländern, vor allem bei den grenznahen bayerischen Staatsanwaltschaften.

12,6 Millionen Euro Gelder sichergestellt

Für Eisenreich ist die konsequente Vermögensabschöpfung besonders wichtig. So konnten im Jahr 2020 knapp 12,6 Millionen Euro vorläufig gesichert werden. Insgesamt gab es im Bereich Organisierte Kriminalität 75 Verfahren mit rund 780 Tatverdächtigen aus 50 Staaten.

Weitere Verbesserungen bei Telekommunikation notwendig

Um die Organisierte Kriminalität besser bekämpfen zu können, sehen Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich weiteren Handlungsbedarf. Die Bundesregierung müsse für Verbesserungen sorgen, beispielsweise um den Zugriff auf die verschlüsselte Telekommunikation mit der Einführung des 5G-Standards beim Mobilfunk zu ermöglichen oder auch bei der Verkehrsdatenspeicherung.