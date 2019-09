Krim-Konflikt: Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Rund fünf Jahre nach Beginn des Krim-Konflikts haben die Ukraine und Russland einen großen Gefangenenaustausch durchgeführt. Die Flugzeuge mit ukrainischen und russischen Gefangenen landeten nahezu zeitgleich in Kiew und Moskau. Auf dem Rollfeld in der ukrainischen Hauptstadt wartete neben Dutzenden Angehörigen auch Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die 35 Freigelassenen. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich Angehörige in den Armen liegen. Auch das russische Staatsfernsehen zeigte Livebilder von der Landung.

35 gegen 35

Nach Angaben der russischen Beauftragten für Menschenrechte, Tatjana Moskalkowa, die Präsident Wladimir Putin unterstellt ist, wurden jeweils 35 Personen ausgetauscht. Um wen es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Der russische Anwalt Mark Feigin twitterte, Russland habe 24 ukrainische Seeleute freigelassen, die im November 2018 vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim gefangen genommen worden seien. Auch der Journalist Roman Suschtschenko und der Filmemacher Oleg Senzow seien an Bord des in Moskau gestarteten Flugzeugs gewesen.

Wen die Ukraine freigelassen hat, ist bislang unklar. Bekannt war lediglich, dass sich der Leiter des Kiewer Büros der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, Kirill Wyschinski, an Bord befand, der im vergangenen Jahr wegen Verratsvorwürfen ins Gefängnis gekommen war. Das bestätigte der Chef der Mediengruppe Rossija Sewondja, zu der Ria Nowosti gehört.

Gefangenenaustausch auf Initiative Selenskyjs

Moskau und Kiew hatten auf Initiative Selenskyjs seit Ende Juli über den Austausch von Gefangenen zur Entspannung der beiderseitigen Beziehungen verhandelt. Kremlchef Wladimir Putin hatte ihn als "großen Schritt hin zur Normalisierung" der russischen Beziehungen mit der Ukraine bezeichnet.

Selenskyj hofft, dass der Handel neuen Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen über einen Frieden in der Ostukraine bringt. Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew sind seit Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 äußerst angespannt.