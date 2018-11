Krim: Kommen die ukrainischen Matrosen frei?

Seit etwa zwei Tagen hält die russische Küstenwache 23 ukrainische Seeleute samt ihrer Schiffe im Hafen von Kertsch fest. Heute wollen die Behörden nun über deren weiteren Verbleib entscheiden.

Die NATO, die EU und die USA haben die sofortige Freilassung der Marineangehörige und die Rückgabe ihrer Schiffe an die Ukraine gefordert. Sie waren am Sonntag an der Meerenge von Kertsch in die Gewalt russischer Behörden geraten.

Die Ukraine wirft Russland vor, ihre Schiffe in der Meerenge von Kertsch beschossen, gekapert und dabei sechs Seeleute verletzt zu haben.