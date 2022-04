Kriegsverbrechen: Was kann Internationale Justiz leisten?

Die rund 190 Staaten der Welt haben unterschiedliche Rechtssysteme. Ihre Beziehungen untereinander regelt das Völkerrecht – etwa die UN-Charta oder Abkommen für bestimmte Bereiche, die Luftfahrt oder das Seerecht. Außerdem haben sich über Jahrhunderte Grundsätze entwickelt, die alle Staaten anerkennen. Sie haben sich beispielsweise darauf verständigt, dass auch im Krieg Regeln gelten und nicht gezielt Schulen oder Krankenhäuser bombardiert werden dürfen. Allerdings: Es gibt keine Weltpolizei, um das durchzusetzen.

Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

Die Staatengemeinschaft hat aber die Vereinten Nationen geschaffen und als eines von vielen UN-Organen den Internationalen Gerichtshof, das höchste UN-Gericht. Dort können nur Staaten klagen und verklagt werden. Um gegen Einzelpersonen vorzugehen gibt es seit 20 Jahren den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Er hat gegen afrikanische Milizenführer verhandelt, untersucht die Vertreibung der Rohingya in Myanmar und will jetzt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine einleiten.

"Es ging nicht nur darum, Verbrechen zu bestrafen, sondern eine dauerhafte Einrichtung zu etablieren, die hilft abzuschrecken und das Ausmaß der Gewalt in der Welt einzuschränken. Denn der Strafgerichtshof wurde eingerichtet aufgrund der Erfahrungen mit den Tribunalen von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch wegen der Erfahrungen mit den internationalen Tribunalen für Ex-Jugoslawien und Ruanda." Fadi El Abdallah, Gerichtssprecher

"Straflosigkeit widerspricht den Regeln des Rechts"

Im vergangenen Juni hat das Nachfolgegericht des Haager UN-Tribunals zum Beispiel das Urteil gegen Ratko Mladic bestätigt: Lebenslang für den früheren Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee wegen Verbrechen während des Bosnien-Krieges in den 90er Jahren – etwa nach der Erstürmung der muslimischen Enklave Srebrenica.

"Hauptziel der Täter war, die bosnischen Muslime zu eliminieren, indem Männer und Jungen getötet und Frauen, kleine Kinder und ältere Männer vertrieben wurden." Prisca Nyambe, Richterin

Niemand soll straflos davon kommen

Ein Sondertribunal in Den Haag hat die Ermordung von Libanons Ex-Premier Rafik Hariri untersucht. Dem Vorsitzenden David Baragwanath geht es um Gerechtigkeit im Einzelfall. Er beklagt, dass immer wieder Attentäter ohne Strafen davonkommen. "Straflosigkeit widerspricht den Regeln des Rechts, wonach jeder, der ein Verbrechen begeht, sich dafür vor Gericht verantworten muss", so der Vorsitzende. Die Erwartung und die Hoffnung des Gerichts sei, dass diese Haltung, straflos davonzukommen, möglichst schnell ein Ende habe im Libanon und dass sich die Erkenntnis durchsetze, dass sich die Gerichte des Landes kümmerten.

Genau darum geht es auch dem Internationalen Strafgerichtshof: Nationalstaaten sollen ermutigt werden, ihre Justiz angemessen auszubauen, sagt Gerichtssprecher El Abdallah. "Der Zweck des Internationalen Strafgerichtshofes als dauerhafte internationale Einrichtung ist es, nationalen Regierungen Anreize zu geben, ihr eigenes Gerichtswesen zu stärken", so El Abdallah. Das Gerichtswesen solle dann in der Lage sein, zu ermitteln und Verbrecher zu verfolgen.

Internationaler Haftbefehl gegen Putin möglich

Allerdings unterwerfen sich längst nicht alle Staaten der Hoheit des Strafgerichtshofes. Die USA, China und auch Russland erkennen ihn nicht an. Im Fall des Ukrainekrieges sieht der Göttinger Völkerrechtsprofessor Kai Ambos aber breiten Rückhalt für den Gerichtshof in Den Haag.

"Der Internationale Strafgerichtshof erlebt eine Art Renaissance, weil ganz viele Staaten ihn unterstützen. Und wir hatten auch für das Ukraine-Verfahren, also für die Ermittlungen wegen möglicher Verbrechen in der Ukraine, eine kollektive Staaten-Überweisung. Das ist einzigartig." Kai Ambos, Professor für Völkerrecht

Mühlen der Justiz mahlen langsam

Grundsätzlich könnte sogar Wladimir Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden, sagt Ambos. Und zwar dann, wenn der russische Präsident etwa seine Heimat verlässt. Putin könne in anderen Staaten, die Gerichtshof-freundlich oder Vertragsstaaten sind, verhaftet werden, so Ambos. Insofern würde ein internationaler Haftbefehl die Bewegungsfreiheit von Putin oder von Lawrow erheblich einschränken.

Aber auch die Mühlen der internationalen Justiz mahlen langsam: Beim Ermittlungsverfahren zur Ukraine geht es zunächst um mögliche Taten beider Parteien vor der russischen Invasion, erst danach sollen die aktuellen Ereignisse untersucht werden.